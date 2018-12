Mindestens sechs Tote bei Massenpanik in einer Disco in Ancona

Laut eines Medienberichts wurde die Panik ausgelöst, weil ein Besucher Reizgas versprühte

Ancona – Bei einer Massenpanik von Besuchern einer Diskothek in der Nähe der italienischen Adria-Hafenstadt Ancona sind am frühen Samstagmorgen sechs Menschen ums Leben gekommen. Bei den Opfern handelt es sich um fünf minderjährige Teenager – drei Mädchen und zwei Burschen – und um eine Mutter, die ihre Tochter in die Diskothek begleitet hatte.

Rund 100 Personen wurden verletzt, zwölf davon schwer. Zwei Personen schweben in Lebensgefahr, teilten die Behörden in Ancona mit. Die Verletzten wurden in Spitäler der Gegend eingeliefert.

Rund 1.000 Musikliebhaber hatten sich in der Diskothek "Lanterna Azzurra" (Blaue Laterne) in Madonna del Piano in der Gemeinde Corinaldo zum Konzert des in Italien beliebten Mailänder Rappers Sfera Ebbasta eingefunden, als ein Unbekannter in dem Gedränge Reizgas versprühte.

Versperrte Notausgänge

Daraufhin kam es zu Panik in der Diskothek. Die Menschen drängten zu den Notausgängen, einige von diesen waren aber gesperrt, berichteten Zeugen. Die Personen stürmten daraufhin auf den einzig offenen Ausgang zu. Sanitäter berichteten, viele der Verletzten hätten in dem Gedränge teils schwere Quetschungen, aber auch Knochenbrüche davongetragen. Die Polizei untersucht die Ursachen der Tragödie.

Der Fall erinnert an die Massenpanik bei der Übertragung des Champions-League-Finales in Turin mit einer Toten und mehr als 1.500 Verletzten am 3. Juni 2017 auf dem zentralen Platz San Carlo. Eine jugendliche Kriminellenbande hatte Reizgas gesprüht, was Panik auf dem Platz auslöste. Menschen stürzten im Gedränge und wurden von Flüchtenden überrannt. Eine 38-jährige Frau starb. (APA, 8.12.2018)