US-Justiz will "deutliche" Haftstrafe für Trumps Ex-Anwalt Cohen

Cohen werden unter anderem Verstöße gegen Steuer- und Wahlkampffinanzierungsgesetze vorgeworfen

New York – Die US-Justiz strebt eine "deutliche" Haftstrafe für den Anwalt Michael Cohen an, den früheren Rechtsvertreter von Präsident Donald Trump. Einen entsprechenden Antrag stellten Bundesanwälte am Freitag bei Gericht in New York.

Sie werfen Cohen unter anderem Verstöße gegen Steuer- und Wahlkampffinanzierungsgesetze sowie wissentliche Falschaussagen gegenüber dem Kongress vor. Cohen hat sich bereits zuvor schuldig bekannt und seine Kooperation angeboten. Dafür hat er sich eine deutlich geringer Haftstrafe erwartet.

Kooperation nicht vollumfassend

In dem am Freitag veröffentlichten Dokument gestehen die Staatsanwälte dem langjährigen Vertrauten des US-Präsidenten zwar zu, dass er mit den Behörden kooperiert hat, schränken aber ein, dass Cohnes Kooperation nicht vollumfassend gewesen sei und deswegen eine "deutliche" Haftstrafe notwendig sei.

Gegen Cohen ermittelt die Bundesstaatsanwaltschaft in New York, er hat aber auch mit dem Sonderermittler des Justizministeriums, Robert Mueller, zusammengearbeitet. Mueller untersucht die Einmischung Russlands in den US-Wahlkampf 2016. (red, APA, 7.12.2018)