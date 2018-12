Morgen-Update für Samstag, den 8.12.2018: CDU, Einzelfälle und Standard-Zyklus

Guten Morgen! Das sind die wichtigsten Schlagzeilen des Tages

[Deutschland] Annegret Kramp-Karrenbauer folgt Angela Merkel als CDU-Parteivorsitzende nach.



[Spezial] Sie betrifft die Hälfte der Weltbevölkerung. Trotzdem ist vielen Frauen ihre Periode peinlich. Mit der neuen Serie STANDARD-Zyklus machen wir die Menstruation zum Gesprächsthema. Umfrage zur Periode. Essay: Menstruieren ohne rot zu werden.

[Gehälter] Streit um Handels-KV: "Für dieses Geld bleibe ich lieber zu Hause".

[Kundenfreundlichkeit] Rechnungshof zerpflückte ÖBB-Ticketshop.

[Kultur] Rapper Kendrick Lamar führt Grammy-Nominiertenliste an.

[Reisen] Die anhaltenden Demonstrationen in Paris schrecken viele Touristen ab.

[Service] Wolltest du immer wissen, was im Grundbuch steht und wie bzw. wo man einen Grundbuchauszug erhalten kann? Hier im #immo1x1 kannst du mehr Informationen finden.

[Wetter] Am Samstag klingt der Regen im Süden und Osten rasch ab und langsam setzt sich hier die Sonne durch. Von Vorarlberg bis Oberösterreich gibt es nur am Vormittag längere trockene Phasen, anschließend ziehen wieder ein paar Schauer durch. Die Schneefallgrenze liegt meist zwischen 700 und 1000 m.

[Zum Tag] Mariä Empfängnis, ein katholischer und in Österreich auch ein gesetzlicher Feiertag, feiert jedes Jahr am 8. Dezember die Empfängnis der Maria durch die Mutter Anna, findet also 9 Monate vor der tatsächlichen Geburt Marias statt. Der katholische Feiertag Mariä Empfängnis wird oft mit der Empfängnis Jesu verwechselt.