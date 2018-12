ORF serviert ab Montag acht Teile zur "Magie der Museen"

Wien, Madrid, Paris, Florenz, Oslo, Amsterdam, Berlin und New York sind die acht Schauplätze der neuen Reihe

Wien – Am Montag, 10. Dezember, startet im ORF die achtteilige Serie "Magie der Museen", in der Prominente durch internationale Museen von Wien bis Madrid führen. Den Auftakt macht im Rahmen des "kulturMontag" um 23.15 Uhr in ORF 2 das Kunsthistorische Museum in Wien. Stardesignerin Vivienne Westwood führt darin durch das kulturelle Prestigehaus der Habsburger.

Die in Koproduktion mit der ORF-TV-Kultur entstandene Dokumentation verspricht "emotionale, filmische Kunsterlebnisse – erzählt aus der Perspektive von Künstlerinnen und Künstlern sowie weiteren prominenten Gästen und Querdenkern", schreibt der ORF. Mit an Bord sind noch Sender wie Arte und das ZDF.

Die acht Schauplätze sind Wien, Madrid, Paris, Florenz, Oslo, Amsterdam, Berlin und New York. Folgende acht Künstlerpersönlichkeiten begleiten das Fernsehpublikum durch die acht Weltmuseen: Designerin und Aktivistin Vivienne Westwood (KHM Wien), Opernstar und mehrfache Grammy-Gewinnerin Joyce DiDonato (Prado, Madrid), die Choreografin und neue Ko-Intendantin des Berliner Staatsballetts Sasha Waltz (Musée d’Orsay, Paris), Modeschöpfer Wolfgang Joop (Uffizien, Florenz), Bestseller-Autor und Dokumentarist Karl Ove Knausgård (Munch Museum in Oslo), Fotograf Erwin Olaf (Rijksmuseum, Amsterdam), Malerin Katharina Grosse (Alte Nationalgalerie, Berlin) und Julie Mehretu, Schöpferin abstrakter Großgemälde (Solomon R. Guggenheim3Museum, New York).

Begleitet wird die Filmreihe vom britischen Kunsthistoriker Matt Lodder, Dozent an der University of Essex. Für die Regie der acht Filme zeichnen Ralf Pleger, Kurt Mayer, Barbara Weissenbeck, Julie Kirchhoff und Sylvie Kürsten verantwortlich. (red, 7.12.2018)