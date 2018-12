Madrid rüstet sich für ungewöhnliches Copa-Finale

Entscheidung in Copa Libertadores fällt nach Krawallen in Spanien – Fans von River Plate und Boca Juniors durch Verlegung erstmals seit fünf Jahren im selben Stadion

Madrid – Nach den Ausschreitungen und den Querelen um die Verlegung der Partie steigt am Sonntag (20.30 Uhr/live DAZN) in Madrid das Finalrückspiel der Copa Libertadores zwischen Boca Juniors und River Plate. Das Hinspiel hatte am 11. November 2:2 geendet, das Rückspiel wurde am 24. November nach Angriffen von Hooligans auf den Boca-Bus verschoben und an einen neutralen Ort verlegt.

Durch Steinwürfe waren mehrere Scheiben des Busses zu Bruch gegangen, mehrere Spieler wurden verletzt und hätten das entscheidende Duell um Südamerikas wichtigste Trophäe im Clubfußball in Buenos Aires nicht bestreiten können. Nach langem Hin-und-Her wird das "Superfinale", wie das besondere Duell der beiden argentinischen Erzrivalen genannt wird, nun im Bernabeu-Stadion von Real Madrid gespielt.

Ausnahmezustand

In der spanischen Hauptstadt droht am Wochenende so etwas wie ein Ausnahmezustand. Seit Tagen berichten Fernsehsender und Zeitungen ausführlich über die Risiken und die geplanten Sicherheitsvorkehrungen. Vor allem für die Nationalpolizei, die mit rund 2.000 Beamten im Einsatz sein wird, war die Vorbereitung eine Herkulesaufgabe: Was normalerweise monatelang geplant wird, musste innerhalb von wenigen Tagen konzipiert werden.

Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez freut sich über die Gelegenheit für sein Land. "Für Spanien ist es eine Ehre, den Superclasico auszurichten. Spanien ist immer auf der Seite des Sports und des Zusammenlebens", schrieb der Regierungschef zuletzt am Rande des G20-Gipfels in Buenos Aires auf Twitter. In Argentinien dagegen herrschte Frust. "Sie haben uns die Copa gestohlen", brachte die Sportzeitung "Ole" den Ärger von Spielern und Fans auf den Punkt.

In Bewegung

Beide Teams mussten sich der Entscheidung des südamerikanischen Verbandes (CONMEBOL) beugen. Seit einigen Tagen befinden sie sich in Madrid. Boca hatte vergeblich verlangt, den Titel ohne Rückspiel zugesprochen zu bekommen. River sei für die Ausschreitungen mitverantwortlich, so die Argumentation des Clubs. River bestand hingegen erfolglos auf das Recht, die Partie doch noch im eigenen Stadion auszutragen.

Also mussten sich auch die Fans in Bewegung setzen – zumindest jene, die sich die Reise nach Europa leisten können. Die Plätze in den Linienflügen zwischen Buenos Aires und Madrid waren so schnell ausverkauft, dass Aerolineas Argentinas zwei Sonderflüge arrangierte. In Spanien leben zudem rund 250.000 Argentinier, von denen viele ins Stadion wollen.

Das Bernabeu-Stadion fasst rund 81.000 Menschen. Dort wird nun das passieren, was in Argentinien seit fünf Jahren wegen zahlreicher Gewalteskalationen verboten ist: Die Anhänger beider Teams werden im selben Stadion das Spiel verfolgen.

Krawalle

Die spanische Polizei rechnet laut lokalen Medienberichten mit mindestens 500 "extrem gewaltbereiten" Fans. Um Krawalle zu vermeiden, soll die Hauptstraße Paseo de la Castellana, an der das Stadion liegt, schon ab Sonntag in der Früh gesperrt werden. Die beiden Fangruppen werden von verschiedenen Seiten an das Stadion herangeführt. Dazwischen gibt es einen Sicherheitspuffer.

Der Fußball ist durch die Geschehnisse der vergangenen Wochen in den Hintergrund gerückt. Boca hat den siebenten Titel im südamerikanischen Pendant zur Champions League im Visier. Der Ex-Club von Legende Diego Maradona würde dadurch mit Rekordsieger Independiente gleichziehen. Der Erzrivale River Plate triumphierte bisher dreimal, zuletzt 2015. Die Auswärtstorregel kommt im Finale der Copa Libertadores nicht zur Anwendung. Die Verlegung des Spielortes hatte auf den Modus dadurch keine Auswirkung. (APA, 7.12.2018)