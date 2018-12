Finnischer Atomic-Eigentümer Amer soll chinesisch werden

Eine Investorengruppe bietet 4,6 Milliarden Euro. Atomic-Chef Mayrhofer sieht das Werk in Altenmarkt nicht in Gefahr

Helsinki – Der finnische Sportartikelhersteller Amer Sports (Atomic, Salomon, Wilson) soll von einem chinesischen Investor übernommen werden. Eine Investorengruppe unter Führung von Anta Sports Products Ltd will das Unternehmen um 4,6 Milliarden Euro kaufen, gaben die beteiligten Gesellschaften am Freitag bekannt.

Den Aktionären des in einigen Bereichen mit Adidas und Puma konkurrierenden Unternehmens bieten die Interessenten deshalb 40 Euro je Anteil. Das sei ein Aufschlag von 14 Prozent zum Schlusskurs vom Donnerstag.

Berichte über eine Übernahme durch Anta gibt es schon länger. Der Chef der Skifirma Atomic sieht jedenfalls keine Gefahr für das Werk in Altenmarkt im Pongau: "Unser Standort hier ist unschlagbar. Ich habe keine Befürchtungen, dass wir abwandern müssen", hatte Wolfgang Mayrhofer Mitte September erklärt. (APA, 7.121.2018)