Was machen Sie mit alter Kleidung?

Beim Aufräumen des Kleiderkastens fallen meist auch ein paar Altkleider an. Wo bringen Sie nicht mehr genutzte Kleidungsstücke hin?

Es passt nicht mehr, es ist kaputt – oder es gefällt nicht mehr. Warum Kleidung nicht mehr getragen wird und in den Altkleidersack wandert, ist unterschiedlich. 75.000 Tonnen Textilien landen jährlich im Restmüll, und 26.000 Tonnen werden getrennt gesammelt, so Global 2000. Umgerechnet auf den Einzelnen bedeutet das 11,2 Kilogramm oder 35 Kleidungsstücke, die jährlich jeder entsorgt.

Schaut man den Kleiderkasten durch, finden sich immer wieder Kleidungsstücke, die man aussortiert, und oft sind es sogar mehrere Säcke, so wie bei diese Twitter-Userin:

Wohin damit?

Und nun stellt sich die Frage: Wohin mit dem alten Zeug? Was noch gut ist, wird vielfach über Verkaufsplattformen feilgeboten. Dazu braucht man allerdings Zeit und oft auch sehr viel Geduld – aber immerhin hat man ein paar Euro damit wieder herinnen. Auch in Second-Hand-Läden kann gut erhaltenes Gewand zu ein bisschen Geld gemacht werden.

Bei Kleidertauschbörsen oder beim Tauschen mit Freunden kann man nicht mehr passendes Gewand schnell gegen Passendes tauschen und verkleinert damit seinen ökologischen Fußabdruck etwas – und manchmal kann das auch richtig Spaß machen, weil man dadurch vielleicht zu Teilen greift, die man in einem Geschäft nicht kaufen würde – also auch der modische Aspekt kommt dabei nicht zu kurz.

Kreative nähen Kinderkleidung aus alten T-Shirts, und manches landet einfach in den Altkleiderboxen oder eben im Müll. Wer das vermeiden möchte, kann bei NGOs nachfragen, ob bestimmte Einrichtungen Kleidung benötigen, um diese dann dort zu spenden.

Was machen Sie mit Altkleidern?

Spenden, recyclen, verkaufen oder in den Müll – wo landet Ihr altes Gewand meist? Haben Sie ein schlechtes Gewissen, wenn Sie noch gute Kleidung einfach in den Abfall werfen? Welche Einrichtungen benötigen immer wieder Kleidung und freuen sich über Spenden? Und ab wann fliegt bei Ihnen Kleidung aus dem Kasten? Tauschen Sie sich im Forum darüber aus, was man alles mit nicht mehr benötigtem Gewand machen kann! (haju, 9.12.2018)