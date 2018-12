"The Outer Worlds" angekündigt: Sci-Fi-Rollenspiel könnte besseres "Fallout" werden

Eine große Verschwörung, viel schwarzer Humor und ein knallbuntes Weltall erwarten die Genrefans

Obsidian Entertainment hat sein neues großes Rollenspiel namens The Outer Worlds vorgestellt. Das Sci-Fi-Abenteuer führt Spieler zu einer extraterrestrischen Kolonie, die durch eine Konzernverschwörung bedroht wird und soll 2019 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Vertrieben wird das Spiel von Take-Twos Label Pirate Division und noch nicht von Obsidians neuem Besitzer Microsoft.

Konzernverschwörung

Wer sich bei Betrachtung des Trailers und der Screenshots unmittelbar an Bethesdas Blockbuster-Serie Fallout erinnert fühlt, muss sich nicht wundern: Obsidian war bereits für den Ableger Fallout: New Vegas verantwortlich und hat die schwarz-humorige Postapokalypse damit tief in seine DNA eingeimpft.

Im Gegensatz zu Fallout findet The Outer Worlds aber nicht in einem Ödland statt, sondern im Weltraum rund um die Halcyon-Kolonie. Als auf Eis gelegter Passagier eines Raumschiffs erwacht man Jahrzehnte später mitten in einer großen Konzernverschwörung wieder, die die Kolonie zu zerstören droht.

obsidian Der Gameplay-Trailer zu The Outer Worlds.

Machthungrige Fraktion

Als Spieler wird man mit seinen Entscheidungen die Möglichkeit haben, den Ausgang der Geschichte direkt zu beeinflussen. Zur Rettung dieser Welt wird man zudem andere Orte im Weltall bereisen und auf allerlei interessante und machthungrige Fraktion stoßen. Nach dem Debakel um Fallout 76 könnten Genrefans in The Outer Worlds womöglich so etwas wie Versöhnung finden. (red, 7.12.2018)