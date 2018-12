Julia Wippersberg wird Geschäftsführerin von APA-OTS

Die PRVA-Präsidentin bekleidet derzeit die Stabsstelle Research & Consulting bei APA-DeFacto

Wien – Julia Wippersberg übernimmt mit 1. Jänner 2019 die Geschäftsführung von APA-OTS. Die habilitierte Kommunikationswissenschafterin und PRVA-Präsidentin wechselt damit innerhalb der APA-Gruppe von APA-DeFacto, wo sie aktuell die Stabsstelle Research & Consulting bekleidet, zur Verbreitungstochter der APA – Austria Presse Agentur.

Wippersberg hatte zuvor bereits als Leiterin des MediaWatch-Instituts für Medienanalysen eine Führungsfunktion in der APA-Gruppe inne. Seit März 2017 treibt sie zusätzlich als oberste Branchenvertreterin im Präsidium des PRVA (Public Relations Verband Austria) die Digitalisierung, Weiterbildung und Nachwuchsförderung der heimischen Kommunikationsszene voran.

Am Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaften der Universität Wien lehrt und forscht Wippersberg seit 1999. Im Jahr 2014 wurde sie zudem zur Vize-Studienpräses der Uni Wien bestellt. Die gebürtige Oberösterreicherin und Mutter einer Tochter ist Autorin zahlreicher wissenschaftlicher Arbeiten und Artikel mit den Schwerpunkten Evaluation und Qualitätssicherung in der PR sowie Mitglied in zahlreichen Fachjurys und wissenschaftlichen Beiräten zum Thema Medien und Kommunikation. (APA, 7.12.2018)