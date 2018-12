Sarris Chelsea empfängt "beste Mannschaft Europas"

Italiener erwartet im Schlager gegen Manchester City mit "großer Reaktion" seines zuletzt enttäuschenden Teams

London/Cardiff – Chelsea und Trainer Maurizio Sarri blicken ihrem größten Test in der laufenden Saison der Premier league entgegen. Mit Manchester City kommt der souveräne und unbesiegte Tabellenführer in die Hauptstadt. "City ist die beste Mannschaft Europas, vielleicht die beste Mannschaft der Welt. Sie können die Champions League gewinnen", sagte Sarri vor dem Samstag-Schlager (18.30 Uhr).

Nach einem spektakulären und viel gepriesenen Start unter dem Italiener weist Chelsea nach 15 Runden einen Zehn-Punkte-Rückstand auf den Leader auf. Der Unterschied zwischen beiden Teams wurde jüngst wieder bei den Spielen gegen vermeintliche "Kleine" sichtbar: Während City am Dienstag in Watford trotz knappem Resultat souverän 2:1 gewann, blamierte sich Chelsea tags darauf beim 1:2 bei Aufsteiger Wolverhampton.

"Spielen und kämpfen"

Sarri rechnet nach nur vier Punkten aus den vergangenen vier Partien mit einer "großen Reaktion" seiner Mannschaft. Sein Team habe bei den "Wolves" nur 55 Minuten wirklichen Fußball geboten. Er weiß, dass gegen die so geschmiert laufende Maschinerie von City 90 Minuten am höchsten Level notwendig sind, um zu reüssieren. "Wir müssen spielen und kämpfen, um unter die Top vier zu kommen."

Das zwei Punkte hinter der Spitze zurückliegende Liverpool gastiert bereits um 16 Uhr beim formstarken Team aus Bournemouth. Die Pflichtaufgabe Burnley wurde am Mittwoch auch ohne Roberto Firmino, Mohamed Salah und Sadio Mane (zunächst alle auf der Bank) mit 3:1 erledigt. Auch diesmal könnte Trainer Jürgen Klopp Teile des Sturm-Dreizacks vor dem in der nächsten Woche anstehenden "Endspiel" in der Champions League gegen Napoli pausieren lassen.

Hasenhüttl startet "Ergebnis-Business" in Cardiff

Ralph Hasenhüttls Debüt als Cheftrainer von Southampton steigt in Cardiff. Startet der Steirer mit Auswärtssieg in Wales, würden die "Saints" gleich am Gegner vorbeiziehen und die Abstiegsränge hinter sich lassen. "Es ist ein Ergebnis-Business, das weiß ich", sagte Hasenhüttl am Donnerstag bei seiner Antritts-Pressekonferenz. Er wisse, dass es in seinem Geschäft keine Sicherheiten gebe. "Wenn du Garantien haben willst, musst du eine Waschmaschine kaufen."

West Ham will im Heimspiel gegen Crystal Palace die zuvor ausgegebene "9-Punkte-Woche" finalisieren. Fehlen wird dabei allerdings Marko Arnautovic aufgrund seiner Oberschenkelverletzung. (APA/Reuters, 7.12. 2018)