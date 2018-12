ÖVI Immobilienakademie Lehrgang: Objektsicherheit – B 1300/1301 – Beauftragte/r in der Hausverwaltung

Die ÖNORMEN B 1300 und B 1301 definieren den "Stand der Technik" für die Sicherheit von Wohngebäuden und Nicht-Wohngebäuden neu. Auch wenn die zivilrechtliche Verbindlichkeit nicht per se gegeben ist, so ergibt sich doch im straf- und zivilrechtlichen Haftungsfall gerade aus diesen Normen der jeweilige Sorgfaltsmaßstab.

In der Praxis findet man verschiedenste Lösungsansätze für diese Aufgaben: zum Teil bieten Verwaltungen selbst diese Dienstleistungen an, zum Teil werden diese an Dritte ausgelagert. Wie auch immer die organisatorische Abwicklung erfolgt, im Verwaltungsunternehmen müssen letztendlich die Fäden zusammenlaufen.

Im Lehrgang Objektsicherheit – B 1300/1301 – Beauftragte/r in der Hausverwaltung der ÖVI Immobilienakademie erfahren Sie, was der/die Immobilienverwalter/-in als Vertreterer des Eigentümers zu beachten hat und welche Prüfroutinen durchgeführt und dokumentiert werden sollten.

Stärken Sie Ihre technischen Kompetenzen! Der/die Verantwortliche und Beauftragte in der Hausverwaltung sollte daher auf jeden Fall den Umfang und die Anforderungen der ÖNORM B 1300 im Detail kennen.

SCHWERPUNKTE

Grundlagen der Objektsicherheitsprüfung

Haftung des Liegenschaftseigentümers

Bautechnischen Normen und Richtlinien

Liegenschaftsbegehung und Dokumentation

Weitere Details finden Sie auf der Homepage der ÖVI Immobilienakademie. Sie erhalten 5% Rabatt, wenn Sie bei Ihrer Anmeldung den Code ÖVI in Klammer hinter Ihrem Namen angeben.