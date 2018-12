Verwirrung um Österreichs Zustimmung zum Flüchtlingpakt

Das Papier soll nicht unterzeichnet, sondern "nur zur Kenntnis" genommen werden, heißt es. Eine Unterschrift ist aber gar nicht vorgesehen

Am Mittwoch hat die Bundesregierung erklärt, dem UN-Flüchtlingspakt zuzustimmen. Eine entsprechende Erklärung sowie zusätzliche Erläuterungen wurden im Ministerrat verabschiedet. Damit soll sichergestellt sein, dass daraus keine rechtlichen Verpflichtungen entstehen können, hieß es.

Am vergangenen Freitag hatte der STANDARD darüber berichtet, dass Österreich ohne Wenn und Aber dem Flüchtlingspakt zustimmen werde. Am vergangenen Wochenende hieß es dann aus dem Außenministerium, er sei nicht die "beste Lösung zur Regelung von Asylfragen", man prüfe noch "kritische Punkte" in der Übereinkunft. Stand Mittwoch gab es dann eigentlich endgültig eine Zustimmung vonseiten Österreichs.

Laut einem krone.at-Bericht vom Freitag ist jetzt aber doch wieder alles anders. Demnach wird der Pakt "nicht unterschrieben", sondern "nur zur Kenntnis" genommen. "Denn wir Freiheitlichen sind ausschließlich der österreichischen Bevölkerung verpflichtet", wird Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) zitiert.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wollte sich auf Anfrage auf seiner Afrika-Reise dazu nicht äußern. Aus Regierungskreisen wurde der APA allerdings versichert, dass Österreich dem Pakt zustimmen wird.

Keine Unterschrift vorgesehen

Der Flüchtlingspakt soll am 17. Dezember in der UN-Generalversammlung angenommen werden. Allerdings ist dafür keine Unterschrift der UN-Mitgliedsstaaten vonnöten. In der Geschäftsordnung der Generalversammlung wird festgehalten: "Die Generalversammlung stimmt in der Regel durch Handzeichen oder durch Aufstehen oder Sitzenbleiben ab."

Die Neos erklären folglich, dass Straches Aussagen "relativ unsinnig" seien. Eine Unterschrift sei nicht notwendig und auch nicht vorgesehen, hieß es in einer Stellungnahme. Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger erklärte: "Die Aussage von Vizekanzler Strache zeigt das Problem, wenn der Populismus an die Grenzen der Sachpolitik stößt. Strache versucht durch falsche Tatsachen und Scheinaufregung die Österreicherinnen und Österreicher ein X für ein U zu verkaufen – und Sebastian Kurz sieht tatenlos zu."

Eine STANDARD-Anfrage beim Außenministerium, wie genau sich Österreich nun bei der Abstimmung verhalten wird, blieb vorerst unbeantwortet. (ksh, 7.12.2018)