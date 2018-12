Rosenberger will am Montag Insolvenzantrag stellen

Kreditverhandlungen mit Hausbank gescheitert – Mindestens 600 Mitarbeiter betroffen

Wien – Der Raststättenbetreiber Rosenberger will am Montag einen Insolvenzantrag stellen. Das bestätigte das Unternehmen am Freitag. Trotz intensiver Verhandlungen mit der Bank seien benötigte Kreditlinien überraschend nicht freigegeben worden, weshalb man nun einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahren stellen müsse.

Oberstes Ziel sei es nun, das Unternehmen zu sanieren, die Arbeitsplätze zu sichern und eine nachhaltige Lösung für den Fortbestand der Rosenberger-Gruppe zu ermöglichen, heißt es in einer ersten Erklärung. Die Rosenberger-Kette betreibt Raststätten und Seminarzentren an 17 Standorten in Österreich. Das Unternehmen beschäftigt je nach Saison 600 bis 800 Mitarbeiter. (APA, 7.12.2018)