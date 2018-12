Weihnachten ist für die meisten ein harmonisches Familienfest

Die meisten haben Einkaufsstress, aber auch Spaß am Geschenkekauf. Karpfen ist laut einer Umfrage das häufigste Weihnachtsessen

Kekse, traditionelle Gerichte und Familienbesuche – für die überwiegende Mehrheit der Österreicher ist Weihnachten ein friedliches Fest, das mit positiven Gefühlen assoziiert wird. Daran ändert auch der damit verbundene Stress nichts, der knapp die Hälfte der Bevölkerung in der Adventzeit heimsucht. Das zeigt eine aktuelle Imas-Umfrage mit rund 1.000 Befragten.

Woran die Menschen denken

Die Meinungsforscher wollten von den Testpersonen wissen, welche Begriffe sie mit Weihnachten verbinden. Mit 33 Prozent am häufigsten genannt wurde Familie, je 18 Prozent kamen Kekse und Geschenke spontan in den Sinn. Allerdings rangiert auch Einkaufsstress mit 16 Prozent in den Spitzenrängen. Weitaus seltener genannt wurden hingegen religiöse oder auf das Brauchtum bezogene Dinge: Das Christkind fiel lediglich sechs Prozent ein, Weihnachtsmann und Adventkalender gar nur drei Prozent.

Wie sich die Menschen fühlen

Aus einer vorgegeben Liste von Gefühlen wählten 63 Prozent der Befragten Freude als jenen Zustand aus, den sie mit der Advent- und Weihnachtszeit verbinden. Es folgen Zufriedenheit (49 Prozent) und Entspannung (34 Prozent). Negative Emotionen wie Kummer (sieben Prozent), Sorge (vier Prozent) oder Zorn (zwei Prozent) wurden kaum genannt.

Stressfaktor

Das Stressniveau ist aber offenbar trotz aller Besinnlichkeit hoch: 46 Prozent halten die (Vor)weihnachtszeit für sehr oder zumindest etwas stressig. 51 Prozent empfinden diesen Druck hingegen kaum oder gar nicht. Allerdings geben 48 Prozent zu, dass ihnen die Weihnachtseinkäufe Spaß machen, während nur 18 Prozent sie als Belastung sehen. Die meisten beginnen einen Monat vor Weihnachten nachzudenken, was sie ihren Lieben schenken könnten. Eingekauft wird am häufigsten eine Woche vor dem Fest, sieben Prozent machen sich sogar am 24. Dezember selbst noch auf den Weg in die Geschäfte.

Wie die Menschen feiern

Wenn es dann soweit ist, wird meist in Gesellschaft gefeiert: Allein bleiben am Heiligen Abend nur drei Prozent, die meisten (33 Prozent) feiern mit vier bis sechs weiteren Personen. Auf den Tisch kommen am häufigsten Karpfen (18 Prozent), Bratwürstel (16 Prozent), eine kalte Platte oder Süßes (je 15 Prozent). Die Stimmung dürfte meist gut sein, denn bei 77 Prozent verlaufen die Feiertage nach eigenen Angaben in der Regel eher harmonisch, Streitereien gehören nur bei drei Prozent zum üblichen Programm. (APA, 7.12.2018)