Polizei hat mit Räumung von besetztem Haus in Wien begonnen

Die Aktivisten sollen sich seit zweieinhalb Wochen in dem Haus in der Neulerchenfelder Straße befinden

Die Polizei hat Freitagfrüh mit der Räumung des besetzten Hauses in der Neulerchenfelder Straße 35 in Wien-Ottakring begonnen. "Nachdem mehrere Versuche, mit den Besetzern in Dialog zu treten, gescheitert waren, wurde die Auflösung der Besetzung durch die Sicherheitsbehörde verordnet", hieß es in einer Aussendung der Polizei.

der standard

Um ein "ungestörtes Handeln der eingesetzten Polizeikräfte zu ermöglichen und Gefährdungen von Zivilpersonen zu vermeiden", wurde rund um das Haus eine Sperre für den öffentlichen und den Individualverkehr verhängt. Insgesamt waren rund 90 Polizisten im Einsatz.

Laut Medienberichten sollen die Hausbesetzer ein paar Tage zuvor Flugblätter aus dem Fenster geworfen haben, auf denen sie sich als "neue Nachbarn" vorstellten. Im Video wenden sie sich an den Eigentümer des Hauses. (APA, red, 7.12.2018)