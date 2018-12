Polizei hat mit Räumung von besetztem Haus in Wien begonnen

Kräfte der WEGA befinden sich mittlerweile im Haus. Die Aktivisten sollen sich seit zweieinhalb Wochen in dem Gebäude in der Neulerchenfelder Straße befinden

Die Polizei hat Freitagfrüh mit der Räumung des besetzten Hauses in der Neulerchenfelder Straße 35 in Wien-Ottakring begonnen. "Nachdem mehrere Versuche, mit den Besetzern in Dialog zu treten, gescheitert waren, wurde die Auflösung der Besetzung durch die Sicherheitsbehörde verordnet", hieß es in einer Aussendung der Polizei.

Die Aktivisten haben bisher nicht auf die Kontaktversuche der Polizei reagiert. Stattdessen kletterten sechs von ihnen auf das Dach des zweistöckigen Gebäudes. Die Einsatzkräfte haben ein Sprungkissen vor dem Haus platziert.

Die genaue Zahl der Besetzer ist nicht klar, zudem dürfte es in dem Haus laut Polizeisprecher Harald Sörös "ziemlich verbarrikadiert sein".

Vor dem Haus postierten sich zudem ein paar weitere Aktivisten, die gemeinsam mit den Besetzern auf dem Dach Parolen skandierten. Zu hören war etwa "Die Häuser denen, die drin wohnen" und "Nele bleibt".



Die Polizei ist mit 90 Beamten samt Panzerwagen im Einsatz, weitere Beamte waren an Stationen entlang der U-Bahn-Linie U6 postiert. Zudem macht ein Hubschrauber Aufklärungsflüge.

Um ein "ungestörtes Handeln der eingesetzten Polizeikräfte zu ermöglichen und Gefährdungen von Zivilpersonen zu vermeiden", wurde rund um das Haus eine Sperre für den öffentlichen und den Individualverkehr verhängt. Davon war unter anderem die Straßenbahnlinie 2 betroffen.

Laut Medienberichten sollen die Hausbesetzer ein paar Tage zuvor Flugblätter aus dem Fenster geworfen haben, auf denen sie sich als "neue Nachbarn" vorstellten. Im Video wenden sie sich an den Eigentümer des Hauses. (APA, red, 7.12.2018)