"Dragon Age 4" kommt: Erster Teaser zu Biowares nächstem Rollenspiel

Aufstieg des Wolfes – Nächstes großes Rollenspiel erscheint aber wohl erst in ein paar Jahren

Es ist offiziell: Bioware arbeitet am vierten Teil der Dragon Age-Serie. Mittels eines kurzen Teasers bestätigte der der Entwickler sein nächstes großes Rollenspiel.

Die Arbeiten an dem Spiel sind allerdings noch so frisch, dass noch nicht einmal ein finaler Titel feststeht. Fans wird nur so viel vorausgeschickt: "The dread wolf rises". Eine Anspielung Fen'Harel, den Elfen-Gott des Betrugs oder auch Gott der Rebellion.

dragon age Der erste Teaser zum neuen Dragon Age.

Das ein vierter Teil der populären Rollenspielserie in der Pipeline ist, kommt nicht überraschend. Allerdings lag das Projekt eine Zeit lang in der Schwebe. Berichten zufolge entschied man sich, die ersten Arbeiten wieder über Bord zu werfen und sich zurück ans Reißbrett zu setzen.

Insofern dürfte es noch einige Jahre bis zur Veröffentlichung des Spiels dauern. Gut möglich, dass es dann bereits für die nächste Konsolengeneration erscheint. Aktuell arbeitet Bioware an der Fertigstellung des Online-Actionspiels Anthem, das Anfang 2019 auf den Markt kommt und zudem man erst gerade einen neuen Trailer veröffentlicht hat. (red, 7.12.2018)