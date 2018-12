Italiens Fünf-Sterne wollen offenbar Rücktritt von Finanzminister

Italienische Zeitung "La Stampa" berichtet über Rücktrittsforderung an Giovanni Tria – Rechte Lega will offenbar an ihm festhalten

Rom – Die italienische Fünf-Sterne-Bewegung fordert laut italienischen Medienberichten den Rücktritt von Finanzminister Giovanni Tria. Der Ökonom verhalte sich in den Budget-Verhandlungen mit Brüssel zu nachgiebig, lautet ihr Vorwurf, berichtete die italienische Zeitung "La Stampa" ohne Quellen für die Behauptung zu nennen. Die rechte Lega – der nach der Wahl 2017 kleinere, in Umfrage aber wesentlich stärkere Koalitionspartner der Fünf-Sterne-Bewegung – sei aber für den Amtsverbleib Trias.

Der den Märkten als Garant der Stabilität geltende Ökonomieprofessor hat in der populistischen Regierung praktisch keine Hausmacht. Die Regierung in Rom plant eigentlich für nächstes Jahr mit 2,4 Prozent des Bruttoinlandsproduktes eine dreimal höhere Neuverschuldung als der EU-Kommission von der Vorgängerregierung zugesagt.

Teure Wahlversprechen

Die Koalition aus der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und Lega will damit Wahlversprechen finanzieren, etwa ein Grundeinkommen und ein niedrigeres Pensionsantrittsalter. Die EU-Kommission hatte kürzlich auch einen nachgebesserten Etatentwurf abgelehnt. Sie fordert einen stärken Kampf gegen die hohe Verschuldung Italiens, die in der Eurozone die höchste nach Griechenland ist.



Hoher Schuldenstand

Im Fall Italiens liegt laut der Kommission ein besonders schwerwiegender Verstoß gegen den Stabilitäts- und Wachstumspakt vor. Mit einem Schuldenstand von 131,2 Prozent des BIP im Jahr 2017, was 37.000 Euro pro Einwohner entspreche, liege der öffentliche Schuldenstand Italiens über dem im Vertrag festgelegten Referenzwert von 60 Prozent.

Die Neubewertung der EU-Kommission sei notwendig gewesen, da Italiens Budgetplanung für 2019 eine wesentliche Änderung bringe.

Skepsis im Volk

Viele Italiener sehen laut einer Umfrage die umstrittenen Haushaltspläne der Regierung in Rom negativ. 41 Prozent denken, dass die Ausgabenpläne keine oder wahrscheinlich keine positiven Auswirkungen auf die Wirtschaftslage im Land haben werden, wie die repräsentative Studie des Instituts Ipsos für die Zeitung "Corriere della Sera" jüngst ergab.

Zudem sind 60 Prozent der Befragten dafür, dass Rom in dem Streit mit der EU über die Budgetpläne für 2019 Zugeständnisse macht und zu einem gewissen Grad einlenkt. Die populistische Regierung in Rom will die Neuverschuldung des sowieso schon hoch verschuldeten Landes weiter erhöhen. Brüssel hat den Haushaltsentwurf aus Rom abgelehnt, Italien droht nun ein Defizitverfahren. An den Finanzmärkten herrscht deshalb seit Monaten Nervosität. (Reuters, red, APA, 1.12.2018)