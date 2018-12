Trump will Ex-Fox-News-Moderatorin Nauert als neue UN-Botschafterin

Nominierung der ehemaligen Fernsehsprecherin für wichtigsten Posten Washingtons bei UN für Freitag erwartet

Washington – US-Präsident Donald Trump wird nach Angaben von Regierungsvertretern die Außenamts-Sprecherin Heather Nauert als neue Botschafterin bei den Vereinten Nationen nominieren. Die Entscheidung werde wohl noch am Freitag verkündet, teilten anonyme Quellen aus dem Weißen Haus US-Medien mit.

Die 48-Jährige gilt als politisch unerfahren. Bevor sie im April 2017 Sprecherin im Außenministerium wurde, arbeitete sie als Korrespondentin und Moderatorin für den Sender Fox News. Nauert würde Nachfolgerin von Nikki Haley, die im Oktober ihren Rücktritt angekündigt hatte.

Intern schlechter, extern guter Ruf



Haley hatte in UN-Diplomatenkreisen zwar als glück- und auch eher ahnungslos gegolten, politisch aber Erfolge gefeiert: Die ehemalige Gouverneurin des US-Bundesstaates South Carolina hatte den politischen Erfolg geschafft, sich sowohl unter Establishment-Republikanern als auch bei US-Präsident Donald Trump in ihrer kurzen Amtszeit Freunde zu machen. Trotz ihrer Dementi gilt sie als mögliche Kandidatin der Republikaner bei künftigen Präsidentenwahlen – und als mögliche Primary-Gegenkandidatin Trumps, sollten dessen Umfragewerte noch weiter in den Keller gehen. Ihren Rücktritt hatte Haley mit dem Wunsch nach einer Pause begründet.

Die Nominierung Nauerts muss vom Senat bestätigt werden, weil Trump den Posten der UN-Botschafterin bei seinem Amtsantritt in den Kabinettsrang gehoben hat. Von einer Zustimmung zur Personalie ist aber nicht zuletzt wegen der republikanischen Mehrheit im Senat auszugehen. (red, Reuters, 7.12.2018)