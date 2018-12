Bombendrohung und Evakuierung bei CNN-Redaktion in New York

Durchsuchungen in den Büroräumen und schwere Fahrzeuge auf der Straße von Redaktion – Polizei gab Entwarnung

New York – Wegen einer Bombendrohung ist die New Yorker Redaktion des US-Nachrichtensenders CNN evakuiert worden. Der Alarm sei am späten Donnerstagabend ausgelöst worden, teilte CNN auf seiner Website mit. Die Polizei der Millionenmetropole sperrte die Straße vor dem CNN-Gebäude ab und rief die Menschen auf, die Gegend zu meiden. Erst später gaben die Behörden Entwarnung. Es sei nichts gefunden worden.

Erst im Oktober war die CNN-Redaktion in New York nach dem Fund eines Sprengsatzes geräumt worden. Damals waren Postsendungen mit Sprengsätzen an eine Reihe von Kritikern von US-Präsident Donald Trump geschickt worden, unter anderem an den demokratischen Ex-Präsidenten Barack Obama und an die frühere Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton. Auch am Freitag hatte Trump wieder "Fake News – Volksfeind!" getweetet – offenbar aber erst, nachdem die Drohung bei CNN eingegangen war.

Erst kurz vor den Midterm-Wahlen in den USA hatte es schon einmal eine Evakuierung des Gebäude gegeben. Damals war der TV-Sender einer der Adressaten einer Briefbombenserie. Später hatte sich der fanatische Trump- Anhänger Cesar Sayoc als Täter herausgestellt. (red, APA, 7.12.2018)