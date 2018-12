Rosenberger-Raststätten in gröberen finanziellen Schwierigkeiten

Die Autobahnraststätten sollen vor der Pleite stehen, 600 Mitarbeiter betroffen sein. Bestätigt wird das nicht

Die Autobahn-Restaurantkette soll sich in gröberen Schwierigkeiten befinden. Entsprechende Hinweise haben sich in den letzten Tagen gehäuft. Ein größerer Lieferant sei nicht bezahlt worden, erfuhr DER STANDARD von Gläubigerschützern, die Bonitätsbewertung sei ausgesetzt worden. Die Lage soll sich nun so zugespitzt haben. An diesem Freitag werde ein Insolvenzantrag eingebracht, sagte ein Insider. Ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung sei geplant, hieß es. Die Fortführung ist demnach vorgesehen. 600 Mitarbeiter seien betroffen.

Rasten angesagt

Bestätigt wird das freilich nicht. Weder die Geschäftsführung noch die Pressestelle von Rosenberger waren am Donnerstag erreichbar. In der Zentrale im niederösterreichischen Loosdorf läuft ein Band: "Wir haben das Rasten erfunden." In der Gewerkschaft Vida hat man von den Schwierigkeiten Kenntnis erlangt, allerdings fehlen auch dort Details: Rosenberger hat keinen Betriebsrat.

Erst im Juli wurde Jutta Wollner zur Geschäftsführerin bestellt, Thomas Wollner verließ das Unternehmen. Er hatte davor angekündigt, 30 Prozent an Rosenberger von den chinesischen Eigentümern – zwei Familien – erworben zu haben. Im Firmenbuch hat sich das nicht niedergeschlagen. Rosenberger wurde 2003 in zwei Hälften zerlegt. Der nicht betroffene Teil ging in Landzeit über.

Zuletzt hatte Rosenberger in ganz Österreich 16 Autobahnraststätten, drei Seminarhotels, sechs Tagungszentren, elf Tankstellen, 16 Shops und zwei First-Cityrestaurants in Wien und Salzburg. Das Unternehmen zählte laut Firmenangaben rund 800 Beschäftigte. (Andreas Schnauder, 6.12.2018)