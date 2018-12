TV-Tipps für Sonntag, 9. Dezember

Unterm Radar, The Art of Museums, Metropolis, Erlebnis Bühne, Gambit, Der letzte Mohikaner, Monster's Ball und Momentaufnahmen – Die Kinder von Zaatari

9.30 SICHERHEIT

Unterm Radar (D 2015, Elmar Fischer) Der Überwachungswahnsinn hat Methode, nämlich jene, den Rechtsstaat immer mehr auszuhebeln. Das muss auch Elke Seeberg (Christiane Paul) erleben. Ihre Tochter gerät unter Terrorverdacht. Fischer schafft es, den Zuschauer unter Verzicht einer großspurigen Emotionsdramaturgie mit einem packenden Einzelschicksal zu konfrontieren. Bis 11.05, Arte

11.05 DISKUSSION

Europastudio Acht Mal pro Jahr findet am Sendeplatz der "Pressestunde" ein "Europastudio" statt. Professor Paul Lendvai lädt prominente internationale Journalisten ein, um über außen-und europapolitische Themen zu diskutieren. Bis 12.00, ORF 2

lula mullen

13.30 MAGAZIN

Heimat, fremde Heimat Wie steht es in und um Österreich um die Menschenrechte? Neben einem geschichtlichen Rückblick zum Umgang mit Menschenrechten in Mitteleuropa geben Reportagen aus Österreich, Ungarn, Tschechien und Slowenien Einblick in die Situation von geflüchteten Menschen, Presse- und Redefreiheit, den freien Zugang zu Bildung und die Situation von Volksgruppen.

Bis 14.00, ORF 2

15.35 DOKUREIHE

The Art of Museums (3/8) Das Kunsthistorische Museums in Wien gehört zu den bedeutendsten Museen der Welt und beherbergt Meisterwerke von Vermeer, Rembrandt, Raffael, Caravaggio und Velázquez. Die Grande Dame der englischen Mode, Vivienne Westwood, führt durch das Haus und reflektiert vor der "Infanta Margarita" von Velázquez über Kindererziehung in Zeiten von Helikoptereltern. Bis 16.25, Arte

16.45 MAGAZIN

Metropolis Themen: 1) Metropolenreport: Bern. 2) Bilanz 2018 – Das Jahr der Frauen – Was hat sich verändert durch #metoo?. 3) Annie Ernaux erinnert sich an das Mädchen, das sie einst war. 4) Jeannette Gregori. 5) Margarethe von Trotta. 6) Vilde Frangs zarte Klang-Explosionen.

Bis 17.30, Arte

19.10 MAGAZIN

Erlebnis Bühne Weihnachten mit den Wiener Sängerknaben, gefolgt von eineDokumentation über deren Leben und Singen. Bis 0.40, ORF 3

20.15 SATIRE

The Interview (USA 2014, Seth Rogan, Evan Goldberg) Zwei Journalisten bekommen die Möglichkeit, Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un exklusiv zu interviewen. Vom Geheimdienst CIA werden sie damit beauftragt, den Machthaber zu töten. Sehenswerte Satire mit James Franco, Seth Rogen, Randall Park, die für zahlreiche kontroverse Debatten sorgte. Bis 22.30, RTL 2

20.15 KOMÖDIE

Gambit – Der Masterplan (USA 2012, Michael Hoffman)Colin Firth hat als englischer Kunstkurator viel damit zu tun, seinem Chef Alan Rickman alles recht zu machen. Dieser ist pingelig und unsympathisch. Bald reicht es Firth, er will sich mit Cameron Diaz und einem gefälschten Monet-Gemälde rächen. Drehbuch aus der zuverlässigen Feder der Coen-Brüder. Bis 22.15, Puls 4

22.05 WILDER WESTERN

Der letzte Mohikaner (The Last of the Mohicans, USA 1992, Michael Mann) Frontierland 1757: Hawkeye (Daniel Day-Lewis), weißer Ziehsohn eines Indianers, gerät im Krieg Ureinwohner gegen Siedler zwischen die Fronten. Großes episches Abenteuerkino von Michael Mann (Collateral), Action im Wechsel mit lyrischen Momenten, dazu atemberaubende Landschaftsaufnahmen, kurz: hochklassiges Entertainment. Bis 23.50, 3sat

1.15 HINRICHTUNG

Monster’s Ball (USA 2001, Marc Foster)Hank (Billy Bob Thornton) richtet in einem US-Gefängnis Straftäter hin. Sein Sohn Sonny (Heath Ledger) soll in seine Fußstapfen treten. Doch dieser leidet unter dem von Rassismus geprägten Lebensstil seines Vaters. Für die Darstellung der Leticia bekam Halle Berry den Oscar als beste Hauptdarstellerin. Bis 3.05, One

23.05 DOKUMENTARFILM

Momentaufnahmen – Die Kinder von Zaatari Regisseur und Produzent Robert Pöcksteiner reiste 2014 in das drittgrößte Flüchtlingslager der Welt, unweit der syrischen Grenze. Was er dort sieht, widerspricht all den gängigen Erwartungen: Hier leben Menschen, die sich in ihrem Schicksal eingerichtet haben, ohne die Hoffnung zu verlieren. Kilian Kleinschmidt, damals Leiter des Lagers, erzählt von den Mechanismen im Lager. Bis 0.30, ORF 2