Noch ist unklar, wie viele Menschen die "Nele 35" besetzen. Der Eigentümer habe beantragt, die Aktion zu beenden – ein STANDARD-Video

der standard Der Eigentümer des Gebäudes habe bereits beantragt, die Aktion zu beenden, so ein Polizeisprecher.

Das Haus in der Neulerchenfelder Straße 35 in Wien-Ottakring ist laut Angaben von Aktivisten seit zweieinhalb Wochen besetzt. Laut Medienberichten sollen die Hausbesetzer Flugblätter aus dem Fenster geworfen haben, auf denen sich die Besetzer als "neue Nachbarn" vorstellen. Im Video wenden sie sich an den Eigentümer des Hauses. (APA, red, 6.12.2018)