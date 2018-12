Die besten Filme des Jahres 2018?

"Call Me by Your Name", "Waldheims Walzer" oder "Hereditary"? Was waren Ihre Kinohighlights in diesem Jahr?

Das Kinojahr 2018 ist fast schon vorbei – Zeit, die gesehenen Filme Revue passieren zu lassen. Gleich zu Beginn des Jahres gab es Filme zu sehen, die auch bei der diesjährigen Oscarverleihung ausgezeichnet wurden: das Drama "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", das Eiskunstlauf-Biopic "I, Tonya" und Guillermo del Toros Liebesgeschichte "Shape of Water". Um den schrecklich-schönen Schmerz der ersten großen Liebe geht es in "Call Me by Your Name" – und auch aktuell ist mit "Cold War" eine Liebesgeschichte in den Kinos.

Familienbande

Auch die Liebe zwischen Eltern und Kindern ist Thema in den Filmen dieses Jahres: Nach "Lady Bird" oder "Leave no Trace" hat man das dringende Bedürfnis, seine Mutter beziehungsweise seinen Vater anzurufen. Dass es Familie an sich auch abseits traditioneller Strukturen gibt, sah man im Film "The Florida Project", der mit seiner jungen Hauptdarstellerin das Publikum verzauberte:

a24

Action, Grusel, wahre Geschichten

Mit "Black Panther" lernten die Kinobesucher das legendäre Wakanda und seine wehrhaften Bewohner kennen. Auch von Wes Anderson war mit dem Stop-Motion-Animationsfilm "Isle of Dogs" ein neuer Film in den Kinos. "BlacKkKlansman" erzählte die unglaubliche, wahre Geschichte des schwarzen Ku-Klux-Klan-Mitglieds – und Polizisten – Ron Stallworth.

Wer sich lieber fürchten wollte, war mit "Hereditary" oder dem ungewöhnlichen leisen Horrorfilm "A Quiet Place" bestens bedient. Altbewährtes gab es in der "Suspiria"-Neuverfilmung oder dem neuesten "Halloween"-Teil mit Jamie Lee Curtis zu sehen:

amazon studios

Auch das Filmland Österreich hatte mit "Murer – Anatomie eines Prozesses" oder "Waldheims Walzer" Filme im Rennen, die das Publikum bewegten und erschreckende Realitäten abbildeten.

Was waren Ihre Kinohighlights 2018?

Welche Filme waren besonders gut – und welche besonders schlecht? Welche Szenen waren besonders beeindruckend? Ihre Filmnennungen werden gesammelt und im nächsten Filmforum zur Abstimmung gebracht! (aan, 11.12.2018)