Großaufgebot von 65.000 Polizisten soll Gewalt in Frankeich verhindern

Massiver Aufmarsch von Sicherheitskräften und Rücknahme von Sparprogramm soll "Gelbwesten" in Schach halten

Paris – In Frankreich sollen am Samstag landesweit 65.000 Sicherheitskräfte dafür sorgen, dass es nicht zu weiteren Ausschreitungen kommt. Dies kündigte Ministerpräsident Edouard Philippe am Donnerstag an. Zugleich zeigte er sich offen für neue Maßnahmen, um die Arbeiter mit den niedrigsten Löhnen zu entlasten.

Die französischen Behörden warnen vor einer neuen Welle der Gewalt am Wochenende. Obwohl die Regierung ihre umstrittenen Pläne für eine Erhöhung der Ökosteuer gekippt hat, fällt es Präsident Emmanuel Macron schwer, die Wut der Demonstranten einzudämmen.

Randalierer hatten am vergangenen Wochenende Autos in Brand gesetzt, Cafes verwüstet, Läden geplündert und in wohlhabenden Vierteln der Hauptstadt Anti-Macron-Graffiti an die Wände gesprüht. Es waren die schwersten Straßenkämpfe in der Pariser Innenstadt seit der Studentenrevolte 1968. (APA, 6.12.2018)