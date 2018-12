Das Opfer wurde von einem maskierten Unbekannten angegriffen

Karlsruhe – Mit einem Messer in der Brust ist ein 49-Jähriger selbstständig in die Notaufnahme eines Krankenhauses in Karlsruhe gefahren. Er sei auf seinem Heimweg unvermittelt von einem maskierten Unbekannten angegriffen worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Der Mann ließ das Messer in seinem Körper stecken und fuhr damit ins Krankenhaus, wo er operiert wurde. Die Polizei sucht nun Zeugen. (APA, AFP, 6.12.2018)