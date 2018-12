Warum die USA gegen Huawei mobilmachen

Die Festnahme der Topmanagerin Meng Wanzhou in Kanada wirkt für China wie ein Affront. Wackelt nun der Waffenstillstand im Handelskrieg?

Chinas scharfe Kritik kam prompt. Zuerst protestierte Pekings Botschaft in Ottawa gegen die auf Verlangen der USA erfolgte Festnahme der Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou, als sie auf dem kanadischen Flughafen Vancouver umstieg. Chinas Diplomaten verlangten Donnerstagfrüh ihre sofortige Freilassung und keine Auslieferung an die USA. Es sei "eine Verletzung ihrer Menschenrechte". Die USA und Kanada sollten "sofort ihre falsche Handlungsweise korrigieren".

Dann legte auch die Huawei-Konzernzentrale in Shenzhen über die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua nach. Gegen die Topmanagerin, Vizechefin der Nummer eins unter Chinas Technologiekonzernen, die zudem auch noch Tochter des Firmengründers Ren Zhengfei ist, liege nichts vor. Ohnehin halte sich Huawei als weltgrößter Lieferant von Telekomausrüstungen, "wo immer es operiert, an alle Gesetze und Auflagen, Exportkontrollen und Sanktionen, ob sie von den Vereinten Nationen, den USA oder der EU erlassen werden".

Kaution oder nicht

Am Freitag wird die kanadische Justizbehörde entscheiden, ob sie Meng auf Kaution freilässt. Die erst mit einer Woche Verspätung bekanntgegebene Festnahme schickte am Donnerstag Asiens Börsen auf Talfahrt. Denn sie hat das Zeug, den mühsam erzielten Waffenstillstand im Handelsstreit zwischen den USA und China noch brüchiger zu machen, als er ohnehin ist. Chinas finanzpolitische Magazine kommentierten, dass die Festnahme zu einer "heiklen Zeit der US-China-Beziehungen" kommt, wo Staatschef Xi Jinping und US-Präsident Trump versuchten, zu einem Handelsdeal "vor der Deadline März zu kommen". Sie sei auch das jüngste Beispiel "einer zunehmenden Serie von US-Aktionen gegen chinesische Hightech-Firmen, die darauf abzielt, ihnen den Zugang zu US-Technologie zu beschneiden".

Ausgerechnet am 1. Dezember, an dem sich Xi mit Trump beim G20-Gipfel auf eine Aussetzung neuer Strafzölle für 90 Tage verständigte, wurde auch Meng festgenommen. Nicht bekannt ist, ob beide Staatschefs zu dem Zeitpunkt davon wussten. Für Xi, der erst am Donnerstag nach Peking zurückkehrte, muss die Gleichzeitigkeit wie ein Affront wirken.

Gefährder der nationalen Sicherheit

Es ist die jüngste Aktion der USA gegen den chinesischen Weltkonzern, den sie als Gefährder der nationalen Sicherheit und als spionageverdächtig ansieht – und dessen Produkten sie den Zugang zu ihren Telekomnetzen und Märkten, zu Energie- und Verteidigungsanlagen und zu Telekommärkten verwehrt.

Vom Smartphone bis zu Hightech-Anwendungen ist der 1987 privatwirtschaftlich gegründete Technologiekonzern heute in 170 Ländern präsent, stellt die Netzwerke für 46 der 50 größten Telekomgesellschaften der Welt. Huawei ist mit seinen inländischen und weltweiten Forschungslabors zum Technologiegiganten geworden. Es beschäftigt weit über 170.000 Mitarbeiter und machte 2017 rund 90 Milliarden Dollar Umsatz. Die USA unterstellen Huawei, potenziell strategische Auslandsbereiche technologisch im Dienst der Partei zu unterwandern, besonders wenn es um die Einführung der Zukunftstechnologie 5G geht. Neben den USA und auf deren Drängen verbieten auch andere Länder von Australien bis Neuseeland, in ihren Telekomnetzen mit Huawei zusammenzuarbeiten oder dessen Produkte zu nutzen.

Sanktionen verletzt

Meng wird von den USA vorgeworfen, mit heimlichen Technologielieferungen über von Huawei kontrollierte Firmen frühere Sanktionen gegen den Iran verletzt zu haben. Den gleichen Vorwurf hatten die USA zuvor auch dem zweitgrößten chinesischen Telekomausrüster und Smartphone-Anbieter ZTE gemacht. Sie verboten als Strafe allen US-Unternehmen für einen Zeitraum von sieben Jahren, ZTE Chips und andere Mikroprozessoren zu verkaufen, von denen das so wie Huawei in Shenzhen beheimatete Unternehmen mit seinen 80.000 Mitarbeitern abhängig ist.

ZTE war damit auch nicht mehr in der Lage, Anwendungen für 5G-Mobilfunknetzwerke zu entwickeln. Der Konzern stand vor dem Konkurs, bevor er sich notgedrungen darauf einließ, im Juni eine Milliardenstrafe an die USA zu zahlen und den Konzern künftig kontrollieren zu lassen. Wie die "Washington Post" meldete, soll der Deal zur Rettung von ZTE von Xi persönlich eingefädelt worden sein. Er habe Trump um eine Intervention gebeten, um das Verbot der Zulieferungen aufzuheben. Umso befremdlicher scheint nun die ähnliche Gemengelage zu sein, in die Huawei und seine Topmanagerin Meng geraten sind.

Blick zurück

Die US-Vorwürfe gegen Huawei gehen vermutlich auf die Jahre nach 2008 zurück und beziehen sich etwa auf das Hongkonger Unternehmen Skycom Tech, das der iranischen Telekom Hewlett-Packard-Computerausrüstungen geliefert haben soll. Im Jänner 2013 enthüllte die Nachrichtenagentur Reuters, wie viele enge, auch personelle Verbindungen zwischen Huawei und Skycom bestehen sollen. Unter anderem soll Meng zwischen Februar 2008 und April 2009 der Unternehmensführung von Skycom angehört haben. Huawei bestritt, an verbotenen Lieferungen in den Iran beteiligt gewesen zu sein. Weder kanadische noch US-Behörden wollten bestätigten, dass die alten Iran-Vorwürfe der Grund für die Festnahme von Meng und die Forderung der USA nach ihrer Auslieferung sind. (Johnny Erling aus Peking, 6.12.2018)