Antonio Fian: Witzekenner

(Das Strandbad in Klagenfurt an einem Dezemberabend 2018, menschenleer bis auf, am Ende des Steges, zwei ehemalige Beachvolleyball-Nachwuchsspieler in schwarzen Stiefeln, schwarzen Hosen und schwarzen Anoraks mit der Aufschrift "Security". Sie werfen Kieselsteine ins Wasser. Lange Pause)

DER ERSTE: Kennst den? Gehn zwa Igel aufn Berg –

DER ZWEITE: Sicher.

DER ERSTE: Den aa? Kummt a Monn in die Apothekn und –

DER ZWEITE: Wo er aufn Bodn brunzt, weil draußen steht Saccharin. Kenn i aa. I kenn fost olle Witz. Witzeshow, waßt eh. Prünster.

(Pause. Kieselsteine)

DER ERSTE: Oba den kennst nit: Treffn sich a Hua und a Pforra –

DER ZWEITE: Und wo sie ihn donn –

DER ERSTE: Naa, huach zua. Treffen sich a Hua und a Pforra. Sogt die Hua zum Pforra: Du, Pforra, waßt du eigentlich, wos da Sinn des Lebens is? Sogt da Pforra: Gach amol wohl, gach amol nit.

(Pause)

DER ZWEITE: Und?

DER ERSTE: Nix. Aus.

DER ZWEITE: Des soll a Witz sein?

DER ERSTE: Sicher. Host nit gekonnt, oda?

(Vorhang)

(Antonio Fian, 6.12.2018)