Youtuberin Bibi: "Wir gehen total in unserer Elternrolle auf"

Das erfolgreichste deutsche Youtuber-Paar genießt das Leben zu dritt

Berlin / Mountain View – Youtuberin Bianca Claßen (25) von "Bibis Beauty Palace" blickt sehr zufrieden auf das Jahr 2018 zurück. "In diesem Jahr ist vielleicht alles passiert, was man sich für sein Leben wünscht", sagte sie. "Wir haben uns verlobt, wir haben geheiratet, wir sind zusammen in ein Haus gezogen, ich bin schwanger geworden, das Baby ist gekommen."

Die Kölnerin hatte im September ihren Jugendfreund Julian Claßen geheiratet, der als "Julienco" auf Youtube aktiv ist. Im Oktober kam der gemeinsame Sohn auf die Welt. Das Leben zu dritt mache viel Spaß. "Wir haben uns super eingependelt, wir sind beide total entspannt und das färbt auch auf das Kind ab", sagt sie. "Wir gehen total in unserer Elternrolle auf." Wichtig sei ihnen, die Privatsphäre des Babys zu schützen: "Der Name ist nicht bekannt. Er wurde noch nie gepostet und keiner weiß, wie der aussieht."

Bianca und Julian Claßen sind Deutschlands erfolgreichstes Youtuber-Paar. Die beiden haben auf ihren beiden Kanälen mehr als neun Millionen Follower. Der Clip, in dem sie Bibis Schwangerschaft ankündigen, ist mit mehreren Millionen Aufrufen das erfolgreichste Nichtmusikvideo des Jahres bei Youtube-Nutzern aus Deutschland. (APA, dpa, 6.12.2018)