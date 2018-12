Europas Börsen sind wieder auf Talfahrt

Angst vor einer Verschärfung des Zollkonflikts und schwache Vorgaben aus Asien: An den Aktienmärkten ist die Stimmung schlecht

Wien – Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag am Morgen tiefrot präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 2.959,49 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 56,69 Punkten beziehungsweise 1,88 Prozent gegenüber dem Mittwoch.

Der deutsche Leitindex Dax ist erstmals seit zwei Jahren wieder unter 11.000 Punkte gefallen. Er notiert in der Spitze 1,9 Prozent schwächer bei 10.988 Zählern. Aus Sorge vor einer neuen Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China nach der Festnahme der Huawei-Finanzchefin haben sich Anleger am Donnerstag auch von Autoaktien getrennt. Der europäische Branchenindex fiel um bis zu 2,8 Prozent auf den tiefsten Stand seit zweieinhalb Jahren.

Einer der größten Verlierer waren die Aktien des deutschen Autoherstellers Daimler mit einem Minus von zeitweise 3,9 Prozent auf 48,07 Euro. Sie erreichten damit den schwächsten Wert seit Juni 2013. Aktien von BMW und Volkswagen gaben je rund zweieinhalb Prozent nach. An der Börse in Paris verloren die Titel von Peugeot und Renault sowie die der Zulieferer Valeo und Faurecia je rund zwei Prozent. Die Aktien von Fiat Chrysler gaben in Mailand um 2,8 Prozent nach.

Angst vor Verschärfung des Konflikts

"Es gibt wieder eine verstärkte Sorge bei Investoren vor einer Verschärfung des Zollkonflikts", sagte ein Händler. "Die Festnahme der Huawei-Managerin ist doch noch einmal etwas, was die Leute verschreckt." Die Finanzchefin des chinesischen Smartphone-Herstellers wurde in Kanada verhaftet und muss mit ihrer Auslieferung an die USA rechnen. Einem Medienbericht zufolge wird ihr vorgeworfen, gegen US-Sanktionen gegen den Iran verstoßen zu haben.

In einer tiefroten europäischen Börsenlandschaft setzt auch der heimische Aktienmarkt seinen jüngsten Abwärtsschub fort. Am Dienstag und am Mittwoch rasselte der ATX in Summe bereits um mehr als drei Prozent hinunter. Der europäische Leitindex Euro-Stoxx-50 sackte um 1,91 Prozent auf 3.089,98 Zähler ab. Zuletzt stand er im Juni 2016 so tief. Damit fiel der europäische Leitindex unter sein im Oktober erreichtes Jahrestief von 3.090,85 Punkten.

Negative Vorgaben aus Asien

Am Berichtstag kamen sehr negative Börsenvorgaben aus Asien, wo ebenfalls die Spannungen zwischen den USA und China nach der Verhaftung der Huawei-Finanzchefin die Kurse belasteten.

Zum heimischen Markt liegt erneut eine sehr magere Meldungslage vor. Ans untere Ende der Kursliste rutschte die FACC-Aktie mit einem Abschlag von 4,4 Prozent. Die Papiere vom Verbund und von Schoeller Bleckmann büßten jeweils etwa drei Prozent an Kurswert ein. Die Schwergewichte Voestalpine und OMV fielen um jeweils 2,8 Prozent.

Kursverluste für Schwergewichte

Mehr als zweiprozentige Kursverluste mussten Palfinger, AT&S und Wienerberger verbuchen. Unter den Banken verbilligten sich Raiffeisen um 1,9 Prozent, Erste Group gaben 1,6 Prozent nach. Bawag-Titel gingen um 1,7 Prozent zurück. (red, 6.12.2018)