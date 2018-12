Durchgesickert: "Dragon Age 4", verstrahltes "Far Cry" und "Crash Team Racer" kommen

Gleich mehrere Enthüllungen auf der diesjährigen Game-Awards-Show erwartet

Am Samstag in den frühen Morgenstunden (hierzulande) werden im Rahmen der diesjährigen Game Awards wieder zahlreiche neue Spiele angekündigt. Darf man den Vorberichten Glauben schenken, gehören dazu ein neues Dragon Age, eines postapokalyptischen Far Cry und die Neuauflage des Arcade-Rennspiels Crash Team Racer.

Neues Drachenzeitalter

Beim neuen Dagon Age dürfte es sich laut eines Berichts der Seite Venturebeat allerdings um nicht mehr als einen ersten Teaser handeln. Nach einem Neustart der Produktion des vierten Teils der Rollenspielserie werde die Veröffentlichung noch einige Jahre auf sich warten lassen. Dennoch könnte Bioware die Show nutzen, um das Projekt offiziell zu bestätigen und Fans zumindest den finalen Titel zu verraten. Aktuell ist der Hersteller noch m it der Fertigstellung des Online-Actionspiels Anthem beschäftigt.

Letzter Schrei

Weniger Spekulation benötigt es beim nächsten Kapitel der Far Cry-Shooter-Serie. Hersteller Ubisoft hat den neuen Titel bereits selbst angeteasert und stellt in einem kurzen Video ein postapokalyptisches Setting in Aussicht. Anknüpfend an die Geschichte von Far Cry 5 werden Spieler wohl in ein verstrahltes Montana zurückkehren dürfen und auf allerlei unappetitliche Widersacher treffen.

Retro-Raserei

Und nicht zuletzt berichtet die Seite Eurogamer, dass Activision ein vollständiges Remaster des Arcade-Rennspiels Crash Team Racer plant. Offenbar lies sich der Konzern vom großen Erfolg der Crash Bandicoot-Neuauflage zu einem weiteren Retro-Unterfangen inspirieren. Der Mario Kart-Konkurrent erschien 1999 für Playstation 1.

Neben diesen drei Ankündigungen dürfen Fans auf weitere Überraschungen im Zuge der Game Awards hoffen. Sämtliche große und zahlreiche kleine Hersteller sind auch dieses Jahr in Los Angeles vor Ort. (red, 6.12.2018)