Der Mann wurde schwer verletzt, rund um den Kärntner Ring ist ein Großaufgebot der Polizei im Einsatz

Wien – Ein Security-Mitarbeiter ist bei einem Banküberfall in der Wiener Innenstadt am Donnerstag angeschossen und schwer verletzt worden. Der Mann wurde in der Früh an Ort und Stelle erstversorgt.

Die Einsatzkräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Auch ein Polizeihubschrauber kreiste laut Zeugen über dem Tatort. Der Bereich um den Kärntner Ring 14 ist derzeit gesperrt. (APA, 6.12.2018)