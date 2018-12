Neunjähriger kippte Schneeballwurfverbot in USA

apa7dpa/tobias hase

Was diese Touristin aus Taiwan auf der Zugspitze bei Garmisch-Partenkirchen (Bayern) darf, darf der neunjährige Dan Best in der Gemeinde Severance in Colorado (USA) mit seinen Freundinnen und Freunden künftig auch: eine Schneeballschlacht machen. Viel Vergnügen, Dane!