Italienisches Supercup-Finale wird in Saudi-Arabien gespielt

Titelverteidiger Juventus wird am 16. Jänner gegen Milan spielen

Rom – Der Gewinner des italienischen Fußball-Supercups wird weiterhin im fernen Ausland ermittelt. Laut Mitteilung der Serie A vom Mittwoch spielen Double-Gewinner Juventus Turin und Cup-Finalist AC Milan am 16. Jänner in Dschidda (Jeddah/Saudi-Arabien) um den Titel. Jüngste Spielorte waren in Katar, China und den USA.

Nach der Tötung des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi hatte es in der Folge immer wieder Kritik an Sportveranstaltungen in Saudi-Arabien gegeben, u.a. im November am geplanten Show-Event zwischen den Tennis-Stars Rafael Nadal und Novak Djokovic. Aufgrund einer Verletzung des Spaniers wurde das Spiel letztlich abgesagt (APA/Reuters, red, 5.12.2018)