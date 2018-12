Deutschrap und Eminem: Das hat Österreich 2018 gestreamt

Spotify hat die jährlichen Nutzungsstatistiken veröffentlicht – Hip Hop weltweit am beliebtesten

Spotify hat seine jährlichen Nutzungsstatistiken weltweit und für Österreich veröffentlicht. Wie auch im internationalen Vergleich ist Hip-Hop die beliebteste Musikrichtung des Jahres. Vor allem deutsprachiger Rap ist in Österreich populär. Das zeigt sich vor allem bei den meistgestreamten Künstlern. An erster Stelle findet sich der Wiener RAF Camora, auf Platz Zwei landet der Berliner Capital Bra, auf Platz Drei der Hamburger Bonez MC. Platz Vier belegt Eminem, Fünf Post Malone, der sechste Platz gehört dem kanadischen Rapper Drake. Bei den meistgestreamten Songs des Jahres stehen allerdings "In My Mind" von Dynoro & Gigi D’Agostino sowie "Nevermind" von Dennis Lloyd an der Spitze, "Friends" von Anne-Marie feat. Marshmello folgt auf Platz 3.

Drake global an erster Stelle

Das Musikjahr 2018 wurde global von einem Hip-Hop Künstler dominiert: Der kanadische Rapper Drake ist mit bislang über 8,2 Milliarden Streams der weltweit meistgestreamte Künstler. Sein Album "Scorpion" sowie der daraus stammende Song "God’s Plan" sind zudem das erfolgreichste Album und mit über 1 Milliarde Streams die erfolgreichste Single. Der zweite Platz international wird von Post Malone belegt, der dritte von dem mittlerweile verstorbenen Rapper Xxxtentacion. Das zweitmeist gestreamte Lied ist "Sad!" von Xxxtentacion, an dritter Stelle platziert sich "Rockstar" von Post Malone.

Ariana Grande und Dua Lipa

Bei den erfolgreichsten Frauen steht Ariana Grande weltweit mit über 48 Millionen monatlichen Hörern auf Platz 1. In Österreich ist Dua Lipa die am häufigsten gestreamte Künstlerin (international findet sie sich an zweiter Stelle), gefolgt von Anne-Marie und Sia. Die beliebteste Band war im heurigen Jahr Imagine Dragons. Der weltweit beliebteste Podcast kommt aus Deutschland und ist "Fest & Flauschig" mit Jan Böhmermann und Olli Schulz. Überhaupt scheinen Spotify-Podcasts im deutschsprachigen Raum besonders beliebt zu sein: Der deutsche Podcast "Talk-O-Mat" befindet sich an fünfter Stelle.

Ab Donnerstag können Spotify-Nutzer ihren persönlichen Jahresrückblick einsehen, wo sie erfahren können, was sie am meisten gehört haben und wie viel Zeit sie mit Streamen verbracht haben. (red, 5.12.2018)