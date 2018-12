In einer Welt, die vor Angst erfriert, bricht Vertrauen das Eis. Es muss nur einer anfangen. Wie freundlich die Welt sein kann, wenn man ihr Freund sein möchte. Wie schnell Fremde zu Vertrauten werden, nur durch das Herschenken von Aufmerksamkeit. Durch echtes Interesse an der Geschichte des Anderen und Teilhaben lassen an der eigenen. Durch Kennenlernen.