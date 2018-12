TV-Tipps für Donnerstag, 6. Dezember

"Konkret" testet Heißluftfritteusen, "Arte Re:" über General Franco, "Inside Brüssel Spezial", "Am Schauplatz" über überfüllte Ambulanzen, "Talk im Hangar" und "Slow West" – mit Radiotipps

18.30 MAGAZIN

Konkret: In Luft gebacken – Heißluftfritteusen im Test Was wäre die österreichische Küche ohne das Wiener Schnitzel, schwimmend in heißem Schmalz oder in der Fritteuse herausgebacken? Dem Cholesterinspiegel tut das nicht gut. Die Elektrogeräteindus trie hat mit sogenannten Heißluftfritteusen reagiert. Aber was taugen diese Geräte? Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Francos langer Schatten – Spanien und die Wunden der Vergangenheit Das Regime von General Franco hat Spanien geprägt, und bis heute bleiben die Verantwortlichen unbehelligt. Umso heftiger entbrennt nun der gesellschaftliche Streit um die Umbettung seines Leichnams. Viele Menschen fordern endlich eine Aufklärung der Gräuel der Diktatur. Vor allem Angehörige von Opfern erhoffen sich so eine späte Wiedergutmachung. Bis 20.15, Arte

foto: eco media/jochen bartelt Die Pläne der Regierung, den Leichnam Francos umzubetten, spalten die spanische Gesellschaft. Vor allem in Madrid finden immer wieder Protestaktionen rechter Demonstranten statt, die sich gegen die Exhumierungspläne richten.

21.05 DISKUSSION

Inside Brüssel Spezial Österreichs EU-Ratspräsidentschaft neigt sich dem Ende zu, mit Jahreswechsel übernimmt Rumänien den Vorsitz. Welche Themen wurden im vergangenen halben Jahr während Österreichs Ratsvorsitz vorangebracht? Wie haben wir uns als Gastgeber zahlreicher Ministertreffen geschlagen? Und wie geht’s in der EU im kommenden Jahr nach Parlamentswahl und Brexit weiter? Bis 22.10, ORF 3

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Im Notfall Dreizehn Stunden Warten auf der Notaufnahme – diesen Rekord hält eine 90-jährige Dame. Sie ist nicht die Einzige. Aktuell kommt fast ein Drittel mehr Patienten auf Notfallambulanzen als im Jahr 2005. Das liegt daran, dass viele mit vergleichsweise harmlosen Beschwerden in die Ambulanz kommen. Beate Haselmayer hat in vier verschiedenen Spitälern Patienten befragt, warum sie ausgerechnet auf der Notaufnahme Hilfe suchen. Bis 22.00, ORF 2

foto: orf Auf der Notfallambulanz in Wien Hietzing wartet eine Patientin auf Untersuchungsergebnisse.

22.10 MAGAZIN

Im Brennpunkt: Die EU von innen In Brüssel hat die EU ihren wichtigsten Sitz. Der ORF-Korrespondent Peter Fritz blickt hinter die Kulissen des Brüsseler Politikbetriebs, von den Geheimnissen der Sitzordnung beim Gipfel bis zur Frage, was Lobbyisten eigentlich den ganzen Tag tun. Entscheidungsträger, Beobachter und Kritiker der Brüsseler Szene stehen Rede und Antwort. Bis 23.15, ORF 3

foto: orf iii ORF-Korrespondent Peter Fritz blickt hinter die Kulissen der EU.

22.15 DISKUSSION

Talk im Hangar-7 – Mythos Abendland: Was hält uns noch zusammen? Im Alltag spielt Religion kaum noch eine Rolle. Zerfällt die Gesellschaft ohne diese Werte? Zu Gast bei Michael Fleischhacker sind Barbara Rosenkranz (FLÖ), Martin Kugler (ehem. Opus Dei), Wolf Lotter (Publizist), Harkan Gördü (Politaktivist) und Jens Hilbert (Unternehmer). Bis 23.25, Servus TV

22.15 TALK

Maybrit Illner: Wer kommt nach Merkel? Am Freitag wählen die 1001 Delegierten des CDU-Parteitages einen neuen Chef. Welcher Kopf folgt Merkel nach? Zu Gast sind Diana Kinnert (CDU), Franz Josef Jung (CDU), Ursula von der Leyen (CDU, zugeschaltet), die Autorin Jana Hensel, der Politologe Al brecht von Lucke und Thomas Oppermann (SPD). Bis 23.15, ZDF

22.25 WESTERN

Slow West (GB/NZ 2015, John Maclean) Im amerikanischen Westen des ausgehenden 19. Jahrhunderts ist kaum jemand so sehr fehl am Platz wie Jay Cavendish. Der naive 16-jährige Sohn aus adligem Hause ist aus Schottland aufgebrochen, um das Mädchen zu finden, an das er sein Herz verloren hat. Er wird mit der harten Realität von Kriminalität, Gewalt und Tod konfrontiert. Da kommt ihm Silas Selleck (Michael Fassbender) gerade recht, der sein Beschützer gegen Bezahlung wird. Roadmovie in Westernmanier. Bis 23.45, 3sat

movieclips trailers

22.30 MAGAZIN

Eco Mit diesen Themen: 1) Aus für Plastiksackerln: Hilft das gegen die Kunststoffflut? 2) Teure Trockenheit: Niedrigwasser auf der Donau schadet der Wirtschaft. 3) Wertvolles Blech: Stolze Gewinne mit Oldtimern. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Matthias Strolz und Konstantin Wecker sind zu Gast bei Barbara Stöckl. Bis 0.05, ORF 2