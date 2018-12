Aktivisten besetzen Haus in Ottakring

Sollen schon seit zweieinhalb Wochen im Haus sein, Polizei prüft weiteres Vorgehen

Wien – Aktivisten haben ein Haus in der Neulerchenfelder Straße 35 in Wien-Ottakring besetzt, wie die Landespolizei Wien dem STANDARD bestätigt. Fotos der Hausbesetzung zeigen vermummte Menschen im Fenster und Transparente mit Aufschriften wie "You gentrify, we occupy" oder "Miete? Na danke!". In dem Haus saß früher die Remaprint, eine Druckerei, die im Sommer letzten Jahres Insolvenz anmeldete. Rema steht übrigens für "revolutionäre Marxisten".

Laut Medienberichten sollen die Hausbesetzer Flugblätter aus dem Fenster geworfen haben, auf denen sich die Besetzer als "neue Nachbarn" vorstellen und angeben, sie hätten vor zweieinhalb Wochen die "Nele 35" besetzt, weil man es schade fände, "dass dieses Haus leerstand". Man wolle "notwendigen Wohnraum" und "konsumzwangfreie Räume" schaffen.

Die Besetzer laden für Mittwoch ab 17 Uhr zu Kaffee und Kuchen ein.

Besitzer entscheidet über Räumung

Die Landespolizei Wien hat mittlerweile eruiert, wer der Besitzer des Hauses ist. Von ihm hängt nun das weitere Vorgehen ab: Duldet der Besitzer die Besetzer, können sie in dem Haus bleiben. Wenn nicht, wird die Polizei das Haus räumen. Wie geräumt wird, wird, so Harald Sörös von der Landespolizei Wien, je nach Einzelfall entschieden, bis jetzt wisse man etwa nicht, wie viele Menschen sich im Haus aufhalten.

In Wien kommt es immer wieder zu Hausbesetzungen, die Besetzung der sogenannten Pizzeria Anarchia im Sommer 2014 erregte große Aufmerksamkeit: Bei deren Räumung waren 1.700 Beamte im Einsatz, zwölf Personen wurden festgenommen.

