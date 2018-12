Neureuther-Comeback in Val d'Isère

Nach über einem Jahr Verletzungspause Start im Riesentorlauf am Samstag geplant

Val d'Isère – Felix Neureuther steht nach mehr als einem Jahr Verletzungspause am Wochenende vor dem Comeback im Ski-Weltcup. Der 34-jährige Deutsche will am Samstag im Riesentorlauf von Val d'Isère antreten, wie der Deutsche Skiverband (DSV) bei der Kadernominierung am Mittwoch bekanntgab. Der Routinier fehlte monatelang wegen eines im November 2017 erlittenen Kreuzbandrisses.

Zuletzt konnte Neureuther wegen eines im Trainings gebrochenen Daumen nicht antreten. Er wird deshalb mit einer Spezialschiene antreten. Wegen der Blessur wird er auf den Slalom am Sonntag aber wohl verzichten, die Stangentechnik kann Neureuther noch nicht anwenden. (APA, red – 5.12. 2018)