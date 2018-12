Hohe Verletzungs- und Brandgefahr: Was beim Böllern passieren kann

Ein Abend, an dem es viele so richtig krachen lassen: Der Experte Christian Feiler von der Berufsfeuerwehr warnt vor schlimmen Folgen wie Verbrennungen und Hörschäden – und gibt Tipps, wie man auf Nummer sicher geht

Es knallt, es kracht, und manchmal brennt es dann auch. Am 31. Dezember sind die Feuerwehren in Österreich in erhöhter Alarmbereitschaft. Denn wenn Menschen, die nicht dafür ausgebildet sind, mit Hochexplosivem hantieren, ist die Verletzungs- und Brandgefahr hoch. Christian Feiler, Oberbrandrat bei der Berufsfeuerwehr, hat schon vieles erlebt. "Feuerwerkskörper der Kategorie F3 und F4 darf man in Österreich zwar kaufen und besitzen, aber ohne Ausbildung und Genehmigung nicht abschießen", sagt er – weiß aber, dass sich kaum einer daran hält.

Die Polizei, sagt Feiler, sei in den letzten Jahren zwar viel strenger geworden und die Strafen empfindlich hoch, aber viele wissen das einfach nicht und sind dann erstaunt, wenn sie hohe Geldbeträge zahlen müssen – am Silvesterpfad zum Beispiel, wenn Feuerwerkskörper in eine leere Flasche gesteckt und gezündet werden, obwohl viele Menschen in unmittelbarer Umgebung sind. "Feuerwerkskörper bestehen aus Pappendeckel und explosivem Material, sie haben oft eine miese Qualität, und die Menschen wissen gar nicht, was sie anrichten können", warnt Feiler. Er hat einen Katalog mit den häufigsten Unfällen zu Silvester – und gibt Tipps, wie sie zu verhindern sind.