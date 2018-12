Schöne Feuerstellen: Hotels mit Kuschelfaktor

Draußen ist es kalt, drinnen knistert ein wärmendes Feuer im Kamin– das ist eines des schönsten Klischees in der Winterzeit. In diesen Hotels wird es erfüllt.

Südsteiermark: Golden Hill Country Chalets & Suites

Lauschige Plätzchen vor dem lodernden Kamin finden sich in den Golden Hill Country Chalets & Suites in der Südsteiermark zur Genüge. Besonders in der Winterzeit eröffnen die Kaminecken in den Luxus-Chalets und im Loft wohlige Rückzugsorte zum Aufwärmen nach einer Schneewanderung in den steirischen Weinbergen, die sich ein Winter-Wonderland à la Dean Martin verwandeln.

foto: golden hill country chalets & suites Golden Hill Country Chalets & Suites

Die Feuerschale im Innenhof zeigt sich als kleines Highlight und Alleskönner: Mit Holzstöcken und luftigem Germteig ausgestattet, hilft Gastgeberin Barbara Reinisch ihren Gästen, das perfekte Stockbrot zu backen und versetzt sie zurück in unbeschwerte Kindheitstage.

Relais & Châteaux Jagdhof Glashütte

Inmitten des waldreichsten Gebietes Deutschlands, im Rothaargebirge, liegt eines der schönsten deutschen Landhotels. Wenn die Landschaft hier draußen mit Schnee bedeckt ist, und das Knistern des Kamins eine wohlige Atmosphäre verbreitet, dann ist die gemütlichste Zeit im Relais & Châteaux Jagdhof Glashütte angebrochen.

foto: relais & châteaux jagdhof glashütte Relais & Châteaux Jagdhof Glashütte

Das Interior in der Empfangshalle, ist gemütlich mit Holz, Ledermöbeln und gedämpften Licht gehalten – der Kamin, der zu abendlichem Weingenuss und anregenden Gesprächen einlädt, bildet dabei den Mittelpunkt des Raums. Ein weiterer Kamin ist in den Jagdhof Stuben zu finden. Hier werden frische Wildspezialitäten und feinste Grilladen auf dem spanischen Josper Holzkohlengrill zubereitet. Für Gäste, die eine Vorliebe für private Kaminöfen im eigenem Zimmer haben, ist die gemütliche Country Lord Suite die richtige Wahl.

Lefay Resort & SPA Lago di Garda

Angepasst an die mediterrane Natur, die es umgibt, fügt sich das Fünf-Sterne-Superior-Resort Lefay Resort & SPA Lago di Garda in die malerische "Riviera die Limoni" oberhalb Gargnanos mit Blick über den Gardasee.

foto: lefay resort & spa lago di garda Lefay Resort & SPA Lago di Garda

Besonders im Winter ist das Kaminzimmer des Resorts mit großer Fensterfront ein Ort des Rückzugs. Zeitunglesend vorm prasselnden Kaminfeuer, eine Tasse des duftenden Signature-Tees aus dem Lefay SPA in der Hand, lässt es sich auf einladenden Sesseln entspannen.

Bergchalet Schmiedalm

In Traumlage oberhalb von Saalbach-Hinterglemm, inmitten der Kitzbüheler Alpen und dem Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn bietet das Luxuschalet Schmiedalm absolute Privatsphäre auf höchstem Niveau. Ein echter Blickfang des großzügig gestalteten, 400 Quadratmeter großen Chalets ist der offene Kamin im stilvoll designten Wohnzimmer.

foto: schmiedalm Bergchalet Schmiedalm

Neben dem durchdachten Wohndesign im gesamten Chalet besticht er durch hochwertige Materialien wie Naturstein und edles Holz. Bei einem gemütlichen Kaminabend am offenen Feuer und mit Panoramablick, den die privilegierte Lage auf 1.300 Metern Höhe bietet, kommt selbst der gestresste Großstädter zur Ruhe.

Schmitten: Das Tischfeuer der Schmittenhöhe

Gäste von Österreichs sonnigstem Aussichtsberg, der Schmittenhöhe in Zell am See, können sich nach einem aufregenden Skitag in einem der zahlreichen Restaurants verwöhnen lassen. In moderner, gemütlicher Atmosphäre bietet zum Beispiel die AreitLounge mit Panoramafenstern und zentralem Kamin einen Ausblick auf die umliegende Winterlandschaft.

foto: schmitten zell am see/kaprun Tischfeuer

Darüber hinaus können sich Gäste aber auch ihr eigenes kleines Feuer direkt an den Tisch bringen lassen: Ein über einem Feuer servierter Fleischspieß in einer der zahlreichen, gemütlichen Wirtschaften auf dem Berg sorgt für angenehme Wärme von Innen. (red, 5.12.2018)