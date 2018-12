"Weihnachten abschaffen": Strache beschert Schuldirektorin Hasswelle

Schule verbiete laut Sprecherin nicht grundsätzlich, sondern aus Brandschutzgründen Weihnachtsdeko in Klassenzimmern und auf Gängen

Eine "Schuldirektorin will Weihnachten abschaffen" – so lautete die Schlagzeile der Gratiszeitung "Heute" über einen Vorfall in einer Schule im niederösterreichschen Tulln. Im Artikel monieren Schülervertreter, dass sie keine Weihnachtsdekoration, darunter Christbäume, in den Klassenzimmern und Gängen aufstellen dürfen.

Strache-Posting mit irreführendem Titel



Wie weiter erläutert, sei sie aber nicht gänzlich verbannt – so stünde in der Aula ein Weihnachtsbaum. Die "Heute" änderte den Titel nachträglich zu "Direktorin gegen Weihnachts-Deko in Schule", Vizekanzler Strache teilte ihn aber noch mit seiner Originalüberschrift auf Facebook. Dazu empört er sich: "Es ist inakzeptabel, wenn das Lehrpersonal versucht, die Schülerinnen und Schüler politisch zu indoktrinieren!"

Welle an Hasspostings

In den Kommentaren führte Straches Posting zu einer Welle an Hasskommentaren. Zahlreiche Nutzer ließen ihrer Wut freien Lauf und posteten hetzerische Beiträge – etwa schrieb eine Userin (O-Ton): "Gebt der Schuldirektorin eine Burga und jagt sie vom Hof auf das sie nieh wieder ein Lehramt bekommt!!!" Eine andere schreibt: "Früher wurden hexen verbrannt wäre doch lustig". Mehrere Nutzer bezeichneten die Direktorin als "deutschlandfeindlich". Vereinzelt riefen User zu Angriffen auf.

Auf Anfrage des STANDARD sagt eine Sprecherin des Landesschulrat Niederösterreich, dass es bisher keine Hassbeiträge per E-Mail oder Telefon gegeben habe. Offenbar sei es zu einem Missverständnis gekommen, mit den betroffenen Schülern sei bereits ein klärendes Gespräch geführt worden. "In der Aula steht ein riesiger Weihnachtsbaum", heißt es. Der Verbot für Christbäume und andere leicht entflammbare Dekoration in Klassenräumen bestehe nur aus Brandschutzgründen, Weihnachtsschmuck sei grundsätzlich aber erlaubt. (muz, 6.12.2018)