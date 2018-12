Filmpremiere "Shoplifters"

Gewinnen Sie Karten für den neuen Film von Hirokazu Kore-eda, der bei den Filmfestspielen in Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnet wurde

Osamu Shibata und seine Frau Nobuyo leben in der Nähe von Tokio in Armut. Während ihr Sohn Shota in Läden auf Diebestour geht, lernt er die obdachlose Yuri kennen. Als die Tokioter Polizei erfährt, dass Yuri abgängig ist, beginnt sie nach ihr zu suchen …

Pressestimmen

"Der japanische Regisseur Hirokazu Kore-eda wurde in Cannes für seinen Film SHOPLIFTERS mit der Goldenen Palme ausgezeichnet. Mit feinsinniger Beobachtungsgabe lotet das Drama den Alltag einer Patchworkfamilie aus Dieben und Verstoßenen aus, die trotz ihrer prekären Lage auch Solidarität und Fürsorge untereinander kennen. Kore-eda war schon mehrfach in Cannes vertreten und gewann bereits 2013 den Preis der Jury für den Film VATER UND SOHN." – Dominik Kamalzadeh, DER STANDARD

"Warmherzig, augenzwinkernd, originell und dramatisch zugleich wirft Kore-eda einen Blick auf die marginalisierte Unterschicht der Gesellschaft." – kino.de

"Ein berührendes Lehrstück in Humanismus und Nächstenliebe – ganz ohne Zeigefinger oder moralinsaure Predigt." – programmkino.de

"SHOPLIFTERS ist das zutiefst berührendes Porträt einer etwas anderen Familie, eine durch und durch humanistische Gesellschaftskritik und ein würdiger Gewinner der Goldenen Palme bei den Filmfestspielen von Cannes." – filmstarts.de

"a beautifully felt family drama… Kore-eda has the sensitive, calibrated touch of a master safecracker, and he’s a virtuoso of emotional and narrative buildup. His nuanced approach and self-effacing visual style give you room to breathe and to think; he doesn’t try to bludgeon you into feeling." – THE NEW YORK TIMES

"Some of the credit must go to the stellar casting and performances. It’s difficult to single out one of the six actors in this alternative family unit as it’s a true ensemble display." – SCREEN INTERNATIONAL

"an enchanting, subversive masterpiece" – WALL STREET JOURNAL

"charming and heart-wrenching" – VARIETY

"This wise and insightful film is delicate, poignant und unexpectedly powerful." – LOS ANGELES TIMES

"a profound meditation on the meaning of family" – ENTERTAINMENT WEEKLY

"It’s impossible to experience the deep-seated compassion of this film and not be moved to tears." – ROLLING STONE

