Forscher sehen E-Mobilität als Jobvernichter

In der deutschen Wirtschaft könnten durch den Umstieg von Verbrennungsmotoren auf E-Motoren 114.000 Jobs verlorengehen

Wien – Noch sind E-Autos auf den Straßen ein Minderheitenprogramm. Damit sich das ändert, sind auch einige Änderungen in Überlegung oder schon in Planung. Die Vignettenpflicht könnte abgeschafft werden, und die Aufhebung des "Lufthunderters" ist bereits beschlossene Sache. Doch das Hauptargument der Konsumenten, sich ein E-Auto zuzulegen, wird wohl die Verfügbarkei ausreichend leistbarer Stromer bleiben. Experten erwarten, dass strombetriebene Pkws in etwa zwei Jahren eine echte Alternative sein werden.

Weitreichende Folgen könnte die Umstellung von Verbrennungs- auf Elektromotoren für die Wirtschaft haben, wie eine neue Erhebung des deutschen Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zeigt. Die Forscher beschäftigen sich in einer aktuellen Studie mit den "Wachstums- und Beschäftigungseffekten einer Elektrifizierung des Antriebsstrangs bei Personenkraftwagen". "Im Jahr 2035 werden knapp 114.000 Arbeitsplätze aufgrund der Umstellung auf den Elektroantrieb bei Pkws verlorengegangen sein", so das IAB.

Wohlstandsverlust

Der deutschen Wirtschaft könnten laut diesem Szenario bis dahin rund 20 Milliarden Euro verlorengehen, was rund 0,6 Prozent des realen Bruttoinlandsprodukts entspreche, auch wenn man zunächst von einem positiven Wachstums- und Beschäftigungseffekt ausgehen könne. Dies deshalb, weil anfangs insbesondere die notwendigen zusätzlichen Investitionen der Autobranche, die Bauinvestitionen in die Ladeinfrastruktur und die Neuausrüstung des Stromnetzes für positive Effekte sorgen sollten, so die Forscher. Langfristig dominiere der steigende Importbedarf an Elektroautos und Traktionsbatterien.

Hauptbetroffen vom Stellenverlust wäre demnach der Fahrzeugbau. Dort könnten 83.000 Arbeitsplätze wegfallen. "Andere Branchen geraten ebenfalls in Mitleidenschaft und müssen über 30.000 Stellen abbauen", warnen die Forscher. Auch wenn gleichzeitig neue Stellen geschaffen würden, etwa im Bauwesen, bei Stromversorgern oder in Teilen des Dienstleistungsbereichs und des verarbeitenden Gewerbes: Unter dem Strich würden damit mehr Jobs wegfallen als neue entstehen. "Von der Elektrifizierung des Antriebsstrangs werden vor allem Fachkräfte negativ betroffen sein", erwartet das Forschungsinstitut. "Zeitverzögert sinkt auch der Bedarf an Spezialisten- und Expertentätigkeiten. In der längeren Frist ergeben sich negative Effekte für alle Anforderungsniveaus." (rebu, 5.12.2018)