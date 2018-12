Murau: Im natürlichen Habitat des Schneesteirers

Zur Fortbewegung bedient er sich bemerkenswerter Anpassungen: Winterwanderschuhe oder Schneeschuhe. Die Unterart des "Scheiß-ma-nix-Steirers" ist sogar schon auf Skiern unterwegs – wenig materialschonend. Der gemeine Schneesteirer hält sich aber nur in Notzeiten auf der Frauenalpe auf. Sie ist kein ideales Habitat für ihn. Es mangelt an der bevorzugten Beute: Höhenmeter, Gehstunden und Steilabfahrten.

Feld-, Fluss-, Wald- und Bergsteirer unterscheiden sich fundamental. Das wissen wir seit Reinhard P. Grubers abgründigem Heimatroman Aus dem Leben Hödlmosers. In Grubers Typologie fehlt jedoch einer: der Schneesteirer. Mit Winterbeginn verlässt dieser blitzschnell seine Deckung, um Duftmarken im natürlichen Lebensraum zu setzen – gelegentlich auch zur Balz. Erste Exemplare des Schneesteirers streifen bereits durchs Revier. In ihrem Element sind sie momentan auf der Frauenalpe (1.997 m) oberhalb von Murau.

Service

karte: der standard

Ausgangspunkt: Parkplatz bei der Murauer Hütte (1.583 m).

Anreise: Mit dem PKW: In Murau den Schildern zum Bahnhof folgen. Etwa 100 m westlich des Bahnhofsgebäudes über die Gleise, rund 100 m danach rechts abbiegen (jeweils Tafel "Frauenalpe"). Nun insgesamt rd. 8 km die Bergstraße hinauf, bis zum Ende der Fahrmöglichkeit bei der Murauer Hütte (immer den "Frauenalpen"-Schildern folgen, ev. Schneeketten).

Mit Öffis: Per Bahn von Wien bzw. Graz über Bruck/Mur und Unzmarkt nach Murau (www.oebb.at). Weiter per Taxi auf die Frauenalpe (z. B. Taxi Wif-Zack).

Aufstieg: Am Parkplatz hinter der Murauer Hütte gehen wir im Rechtsbogen wenige Schritte hinauf zu dessen oberem Ende. Gegenüber einer kleinen Nebenhütte entdecken wir einen gelben Wegweiser: "Frauenalpe-Gipfel 1 h 15 min". Dort wandern wir rechts hinaus auf die freie Wiese (= ehemalige Skipiste). Nun folgen wir im Normalfall durchgehend der Pistenraupenspur: Die aufgelassene Skipiste zuerst südwestlich hinauf, dann linkshaltend (südöstlich) zu zwei Hütten (Käsereihütte, Diensthütte), die links der Piste stehen. Von dort über einen steileren Hang nach Süden, dann flacher nach links (Südosten), bis wir etwas westlich des Oberberges den Nordostrücken der Frauenalpe erreichen. Hier scharf rechts, kurz steiler den Rücken hinauf, dann in die Nordflanke queren. In ihr wandern wir leicht ansteigend, immer etwas unter dem Nordostrücken, zur unbewirtschafteten Bernhard-Fest-Hütte, zur nahen Apollonia-Kapelle und in wenigen Schritten zum Gipfelkreuz.

Abstieg: Beim Abstieg folgen wir entweder der Aufstiegsroute. Oder wir verlassen die Pistenraupenspur noch vor dem Oberberg (auf ca. 1.870 m) und steigen die Nordhänge direkt hinunter (steiler, mehrere Varianten auf ehemaligen Pistenschneisen möglich). In letzterem Fall erreichen wir weiter unten wieder die Hauptpiste – und auf ihr in Kürze die Murauer Hütte.

Anforderungen: Einfache Winter-/Schneeschuhwanderung – besonders, wenn mittels Pistengerät gespurt ist. Die Route ist in größeren Abständen mit Stangen (rot, blau) markiert. Im oberen Bereich dennoch ev. Orientierungsprobleme bei Nebel. Nur selten lawinengefährdet.

Einkehr: Murauer Hütte (am Ausgangspunkt) od. Alpengasthof Krische (ca. 200 m entfernt).

Karte: freytag & berndt-Wanderkarte WK 211

Literaturtipp: E. Zienitzer, S. Sarcletti – Schneeschuhführer Steiermark, Bergverlag Rother, 2017, EAN 9783763358120 (inkl. Frauenalpe, etwas andere Routenführung)