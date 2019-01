Wie disruptive Trends im Wirtschaftsleben umrühren

foto: reuters/bobby yip

Die Städte wachsen. Das schafft auch neue Probleme.

Megatrend 3: Urbanisierung

Übervolle U-Bahnen, Müllberge und Luftgüte in den Megacitys

Es ist ein etwas belustigender Anblick: Eine U-Bahn hält in einer Station im Herzen Tokios während der Rushhour, und Männer und Frauen in Anzügen drängen sich durch die Öffnung. Weil in der U-Bahn kaum mehr Platz ist, werden die Menschen von Wachmännern langsam ins Innere gedrückt, bis sich schließlich die Tür hinter den Passanten schließen lässt. Das Schauspiel spielt sich in der Stadt beinahe täglich ab, die Einwohner haben dafür bereits den Begriff "tsukin jigoku" erfunden, was wörtlich "Pendlers Hölle" bedeutet. Mehr als 27 Millionen Menschen leben in der Metropolregion Tokio, die Stadt zählt zu den dichtesten und bevölkerungsreichsten weltweit.

Die Entwicklung Tokios spiegelt sich im allgemeinen Trend der Urbanisierung wider. Während Anfang des 19. Jahrhunderts nur zwei Prozent der Weltbevölkerung in Städten lebten, waren es 1950 schon dreißig Prozent. Heute lebt die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten, bis 2030 werden es nach Schätzungen der Vereinten Nationen bereits mehr als sechzig Prozent sein. Den größten Zuzug in urbane Zentren werde es demnach in Asien, Afrika und Lateinamerika geben, was die politische und ökonomische Bedeutung dieser Städte für die globalisierte Weltwirtschaft erhöht.

Während sich für einen Großteil der Bevölkerung bedeutende Arbeitsmöglichkeiten in den Städten ergeben, die sich vor allem an dem wachsenden Dienstleistungssektor orientieren, birgt die schiere Größe Tokios wie auch anderer Megacitys gewaltige Herausforderungen: Rund ein Kilo Müll fällt in Tokio pro Person und Tag an, ein Großteil davon wird verbrannt, was zur Luftverschmutzung rund um die Stadt beiträgt. Viele der öffentlichen Transportmittel und Straßen sind überlastet, die Grundstückspreise in der Stadt zählen zu den höchsten der Welt.

Smart Citys als intelligente Lösung

Neben neuen Wohnräumen und einem Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel arbeiten Städteplaner deswegen auch an Konzepten sogenannter Smart Citys. Diese arbeiten beispielsweise mit "intelligenten" Straßenlichtern, die sich bei vorbeigehenden Passanten zu bestimmten Zeiten einschalten, oder entwickeln Apps, die Autofahrern in Echtzeit verfügbare Parkplätze anzeigen. In einigen Städten sorgt zudem der Ausbau von Fahrradwegen für eine Entlastung der Straßen und öffentlichen Verkehrsmittel.