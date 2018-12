"Aenne Burda" im ORF: Sagen Sie niemals Anna zu ihr!

foto: ard/orf

Aenne Burdas Geschichte kann als Emanzipationsgeschichte gelesen werden, sie ist aber vor allem die Geschichte eines erfolgreichen Medienunternehmens. 1961 lag die Auflage von Burda Moden bei über einer Million Exemplaren, Aenne beschäftigte rund 600 Mitarbeiter. 1987 erschien das Heft als erstes westliches Magazin in Russland, 1994 in China. Heute lautet der Titel Burda Style und wird aktuell in 99 Ländern und in 16 Sprachen herausgegeben. (Astrid Ebenführer, 5.12.2018)