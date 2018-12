Rekordinvestitionen in europäische Start-ups

61 neue Unternehmen mit Bewertung über einer Mrd. Dollar in den vergangenen 15 Jahren

Die Investitionen in europäische Start-ups haben heuer laut einer Studie den Rekordwert von rund 23 Mrd. Dollar (rund 20 Mrd. Euro) erreicht. 2013 seien es erst 5 Mrd. Dollar gewesen, schreibt der Wagniskapitalgeber Atomico in seinem jährlichen Bericht zur europäischen Tech-Industrie am Dienstag.

Europa habe in den vergangenen 15 Jahren 61 neue Unternehmen mit einer Bewertung von mehr als einer Milliarde Dollar hervorgebracht. Allein heuer hätten 17 Firmen diese Marke überschritten.

Zugleich hätten europäische Start-ups ein Diskriminierungsproblem. Rund 93 Prozent der Investitionen seien an Firmen mit nur aus Männern bestehenden Gründerteams geflossen – wie schon in den Vorjahren. 46 Prozent der Frauen, die in der europäischen Tech-Branche arbeiten, erklärten, dass sie Diskriminierung erlebt hätten. Im deutschsprachigen Raum war der Anteil mit 62 Prozent überdurchschnittlich hoch. (APA, 4.12. 2018)