Der Wind wird rauer: Was an den Weltbörsen zu erwarten ist

USA: Suche nach Antworten

Midterms, schwankende Kurse, Handelsbarrieren und steigende Zinsen: Für US-Investoren kann der "Walk on Wall Street" auch zum Hürdenlauf werden.

Lassen steigende Zinsen Aktienkurse abstürzen? Ziehen an der Wall Street dunkle Wolken auf, wenn Donald Trump das Duell der Zölle mit China auf die Spitze treibt? Werden die Midtermwahlen, die zu einer Machtteilung zwischen Demokraten und Republikanern im US-Kongress geführt haben, einen Einfluss auf das Börsengeschehen haben? Diese drei Fragen sind es, auf die Analysten beim Blick auf 2019 Antworten suchen.

Dass innenpolitische Faktoren eine wichtige Rolle spielen, schließen Analysten von T. Rowe Price, einer der größten Vermögensverwaltungen des Landes, weitgehend aus. Das globale Wachstum, Zinsen, Inflation, Unternehmensgewinne, handelspolitische Spannungen, der Ölpreis – all das werde die Märkte stärker bewegen als die Veränderungen im Parlament. Zumal die neue Konstellation, eine demokratische Mehrheit im Repräsentantenhaus und eine republikanische im Senat, eine zweijährige Blockade zur Folge haben dürfte. Bis zum Präsidentschaftsvotum 2020 sei mit festgefahrenen Fronten zu rechnen, nicht mit Gesetzen, die sich womöglich auf die Finanzmärkte auswirken, orakelt David Giroux, Leiter der Anlagestrategie bei T. Rowe Price.

Was die Stimmung an der Wall Street nachhaltig trüben könnte, ist die Aussicht auf andauernde Handelskonflikte, falls die Regierung Trump ihren protektionistischen Kurs fortsetzt und sich das Aufstellen von Zollbarrieren zu Handelskriegen ausweitet. Ein solcher Krieg zwischen den USA und China, warnt Giroux, könnte das Wachstum sowohl in den USA als auch im Rest der Welt spürbar beeinträchtigen. Im September hatte Trump Zollaufschläge – zunächst zehn, zum Jahresende 25 Prozent – auf chinesische Importe im Wert von 250 Milliarden Dollar verfügt. Peking revanchierte sich, Trump drohte mit weiteren Strafen. Ob und wann die Eskalation endet, ist nicht abzusehen. Da künstlich verteuerte Importe steigende Preise nach sich ziehen, schaden Zölle auch der US-Volkswirtschaft mehr, als sie ihr nutzen, doziert der Ökonom Bradlee Kilgore. Zwar hätten einheimische Produzenten wie US Steel, AK Steel und Steel Dynamics vom 25-prozentigen Aufschlag auf Stahlimporte profitiert, weil die Importe zurückgingen, der Wettbewerbsdruck nachließ und sie die Stahlpreise von circa 600 auf rund 900 Dollar pro Tonne erhöhen konnten. Die gesamtwirtschaftlichen Folgen der Zollpolitik seien indes eher belastend.

Indem Trump auf aggressive Weise versuche, bestehende Handelsbeziehungen und -abkommen zum Vorteil seines Landes zu ändern, heißt es in einer Analyse von T. Rowe Price, wachse die Sorge, dass auch die Aktienkurse darunter leiden. Hindernisse für grenzüberschreitende Zuliefererketten hätten eine ebenso negative Wirkung wie ein weltweit verlangsamtes Wirtschaftswachstum sowie höhere Preise. Das vergrößere die Risiken für die Marktteilnehmer.

Dann hätte sich auch der Trump-Bonus an der Börse erledigt. War der Dow Jones 2017 und noch bis Ende Jänner 2018 nahezu stetig gestiegen, ehe dem kontinuierlichen Aufwärtstrend eine Zitterkurve folgte, so rechnet für 2019 niemand mit einer Hausse. Im ablaufenden Jahr hatte die Steuerreform, im Kern eine Senkung der Körperschaftssteuer von 35 auf 21 Prozent, in zahlreichen US-Unternehmen ein kräftiges Plus bei den Profiten zur Folge, im Durchschnitt rund 20 Prozent. Doch allmählich dürfte diese Wirkung verpuffen. Was Gewinnanstiege betreffe, dürfte das Rekordjahr 2018 so schnell nicht übertroffen werden, glaubt Analyst Chris Alderson. Auch in den Aktienkursen werde man die Rückkehr zur Normalität spüren.

Dass die US-Notenbank auch 2019 den Leitzins anhebt, womöglich mehrmals, gilt aus heutiger Sicht als sicher. Ein weiterer Faktor, der auf die Kurse drückt, auch wenn Trump, der Kurskurven zum Maßstab erfolgreicher Wirtschaftspolitik macht, gegen das Tempo der Zinserhöhungen wettert. Im Oktober hatte er der Fed vorgeworfen, außer Rand und Band geraten zu sein mit ihrer "verrückten" Geldpolitik. Die gelegentlichen Wutausbrüche des Präsidenten, darin sind sich die Experten einig, dürften die Zentralbanker nicht beeindrucken. Auch nicht im nächsten Jahr. (Frank Herrmann aus Washington)