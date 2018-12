Einigung auf Budget beim AMS für das Jahr 2019

Die Arbeitnehmervertreter stimmten dem Vorschlag doch zu, der Personalabbau beim AMS soll ohne Kündigungen passieren

Wien – Das Arbeitsmarktservice hat nach monatelangem zähem Ringen nun doch ein Budget für das kommende Jahr. Das bestätigten dem STANDARD Teilnehmer der Sitzung des Verwaltungsrats, der das Budget auf Vorschlag des AMS-Vorstands beschließen muss. Bis zuletzt hatte es Einwände des Finanzministeriums und der Arbeitnehmervertreter gegeben. Diese konnten ausgeräumt werden. Nun gibt es sowohl ein Personal- als auch ein Förderbudget für Arbeitsmarktpolitik.

Die zentralen Eckpunkte: 1,25 Milliarden Euro wird das AMS im kommenden Jahr für Förderungen und Kurse ausgeben können. Das ist etwas weniger, als heuer und im vergangenen Jahr zur Verfügung stand, angesichts der gesunkenen Zahl an Arbeitslosen aber pro Kopf etwas mehr. Stark gekürzt werden wie erwartet die Deutschkurse. Für das Integrationsjahr, heuer noch mit 50 Millionen Euro dotiert, wird es kein Geld mehr geben. Das Integrationsjahr bestand neben Deutschkursen, die vom AMS finanziert wurden, aus Kompetenzchecks und Berufsberatung.

Schongang bei Personaleinsparungen

Bei den Einsparungen beim Personal wird der Schongang eingelegt. Bis Ende 2020 sollen ja 200 Planstellen fallen. Allerdings hat man sich darauf verständigt, dass das ausschließlich über einen natürlichen Abbau geschehen soll. Junge AMS-Berater mit befristeten Verträgen können also weitermachen.

Im Verwaltungsrat sitzen neben Regierungsvertretern auch Vertreter der Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Die Arbeiterkammer hatte noch am Montag damit gedroht, das Budget nicht mitzutragen – diesfalls wäre kein Beschluss möglich gewesen. Dass man nun doch zugestimmt hat, lag unter anderem daran, dass die Möglichkeit, Fachkräftestipendien via AMS in Anspruch zu nehmen, wie von den Arbeitnehmern gefordert um zwei Jahre verlängert wurde, sagt Gernot Mitter, Vertreter der AK im Verwaltungsrat. Im Rahmen dieser Stipendien können Arbeitnehmer bis zu drei Jahre Ausbildungen mit Arbeitslosengeld absolvieren. Auch damit, dass es im Zuge der Einsparung von 200 Planstellen zu keinen Vertragsauflösungen beim AMS kommt, zeigte sich Arbeitnehmerseite zufrieden.

Das Finanzministerium hat sich bei den Sachkosten bewegt: Für die geplante Umstellung der EDV beim AMS gab es grünes Licht, genauso für die Stiftung für 1.200 externe AMS-Trainer, die wegen der Kürzungen insbesondere von Deutschkursen ihre Jobs verlieren.

"Es waren harte Verhandlungen, aber am Ende haben sich alle ein Stück bewegt." Mit diesen Worten kommentierte ein Mitglied des Verwaltungsrats beim AMS die Sitzung des obersten Lenkgremiums. (András Szigetvari, 4.12.2018)